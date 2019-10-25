HABER

GRAFİKLİ - Yeni vergi düzenlemesi Meclis'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını hedefleyen kanun teklifi ile vergi mevzuatının daha adil, etkin ve anlaşılır bir yapıya sahip olması, vergi tabanının genişletilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve uyum maliyetinin azaltılması amaçlanıyor - Teklifle dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi ve değerli konut vergisi ihdas ediliyor - 500 bin lira ve üzerinde tek işverenden elde edilen ücret gelirleri, spor hakemleri ve sporcuların 500 bin lira ve üzerindeki ücretleri yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek - Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenerek, 500 bin lira üzerinde gelir elde edenlerden yüzde 40 oranında vergi alınacak - Spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilecek - Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak - Çalışanlara, bir günlük ulaşım bedeli 10 lirayı aşmayacak şekilde, kart ve bilet temini suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilecek

ALİ KEMAL AKAN - Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını hedefleyen kanun teklifi ile vergi mevzuatının daha adil, etkin ve anlaşılır bir yapıya sahip olması, vergi tabanının genişletilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve uyum maliyetinin azaltılması amaçlanıyor.

AK Parti milletvekillerince imzalanan ve TBMM Başkanlığına sunulan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kapsamında yapılan düzenlemelerle uluslararası uygulamaları bulunan bazı vergiler ihdas ediliyor.

Bunlardan ilki dijital hizmet vergisi olacak. Buna göre, Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti, oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi içerik satışları, sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık hizmetleri üzerinden yüzde 7,5 oranında vergi alınması öngörülüyor. Verginin mükellefi ise bu hizmetleri sunanlar olacak.

Teklifin düzenleme getirdiği bir diğer alan da konaklama vergisi oldu.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerden yüzde 2 oranında vergi alınması amacıyla konaklama vergisi ihdas ediliyor.

Verginin mükellefi, konaklama hizmetlerini sunanlar olacak.

Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıt dışılıkla mücadele kapsamında düzenlemeler de yapılıyor.

Bu kapsamda uyumlu mükelleflere sağlanan gelir ve kurumlar vergisi indiriminden daha fazla mükellefin yararlanmasının sağlanması, vergi cezalarında indirim müessesesinin etkinleştirilmesi, uzlaşılan vergi ve cezaların süresinde ödenmesi halinde ayrıca ceza indirimi sağlanması, yargılama aşamasında sulh imkanı sağlanması, izaha davet uygulamasının kapsamının genişletilmesi gibi vergilendirme sürecinin her aşamasında, mükellefin vergiye uyumunun teşvik edilmesini teminen düzenlemeler yapılıyor.

Ayrıca, kayıt dışılıkla mücadele edilecek. Sahte belge düzenlemesiyle mücadele kapsamında, yapılan analiz ve değerlendirme sonucuna göre mükellefiyetin sonlandırılmasına imkan getirilecek.

- Yüksek gelir gruplarının daha fazla vergi ödemesi sağlanacak

Beyannameli mükellefiyetin artırılmasına yönelik düzenlemeler de yapılıyor.

Bu kapsamda, 500 bin lira ve üzerinde tek işverenden elde edilen ücret gelirleri, spor hakemleri ve sporcuların 500 bin lira ve üzerindeki ücretleri yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek.

Yine, 500 bin lira ve üzerinde istisna kapsamındaki serbest meslek kazancı elde eden gerçek kişiler de beyanname verecek.

Yüksek gelir gruplarının daha fazla vergi ödemesini sağlayacak düzenlemeler de teklifte yer alacak.

Bu çerçevede gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenerek, 500 bin lira üzerinde gelir elde edenlerden yüzde 40 oranında vergi alınması öngörülüyor.

Gelir vergisi tarifesinin mevcut ilk dört dilimi korunacak ve 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

- Değerli konut vergisi

Değeri yüksek olan konutlardan değerli konut vergisi alınması yönünde düzenleme de teklifte yer alıyor.

Verginin konusuna değeri 5 milyon lirayı aşan meskenler giriyor. Değeri 5-7,5 milyon Türk lirası arasında olan konutlar binde 3 oranında, 7,5-10 milyon Türk lirası arasında olan konutlar binde 6 oranında, 10 milyon Türk lirası ve üzerinde olan konutlar ise binde 10 oranında vergilendirilecek.

Uygulama 2020 yılının Şubat ayında verilecek beyanlarla başlayacak ve vergi şubat ile ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenecek.

İstisnaların azaltılması ve vergilendirme kapasitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler de içeren kanun teklifi, spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilecek.

Serbest meslek kazanç istisnası kapsamında bulunan kazançların 500 bin lirayı aşması halinde, beyan edilmesi gerekecek.

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılıyor. Bu gelirlerin 500 bin lirayı aşması halinde, beyan edilmesi sağlanacak.

Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitinde, binek otomobillerle ilgili olarak gider kısıtlamaları da getiriliyor. Ayrıca, uygulamada yaşanan bazı tereddütlü konular çözülüyor ve yetki düzenlemelerine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Çalışanlara, bir günlük ulaşım bedeli 10 lirayı aşmayacak şekilde, kart ve bilet temini suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilecek.

Gayrimenkul devirlerinde, tapu harcının gerçek bedel üzerinden ödenmesini sağlayacak düzenlemeler de teklifte yer alıyor.

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'
TBMM'de 4 parti grubu, Avrupa Parlamentosu'nun kararını ortak bildiriyle kınadıTBMM'de 4 parti grubu, Avrupa Parlamentosu'nun kararını ortak bildiriyle kınadı
Anahtar Kelimeler:
Yeni vergi düzenlemesi

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına sert cevap

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Mazlum denilen teröristi bize teslim etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler

Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı

Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı

Son dakika! İbrahim Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır

Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.