GRAFİKLİ - Yeni vergi düzenlemesi Meclis'te

ALİ KEMAL AKAN - Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını hedefleyen kanun teklifi ile vergi mevzuatının daha adil, etkin ve anlaşılır bir yapıya sahip olması, vergi tabanının genişletilmesi, vergiye gönüllü uyumun artırılması ve uyum maliyetinin azaltılması amaçlanıyor.

AK Parti milletvekillerince imzalanan ve TBMM Başkanlığına sunulan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kapsamında yapılan düzenlemelerle uluslararası uygulamaları bulunan bazı vergiler ihdas ediliyor.

Bunlardan ilki dijital hizmet vergisi olacak. Buna göre, Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti, oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi içerik satışları, sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık hizmetleri üzerinden yüzde 7,5 oranında vergi alınması öngörülüyor. Verginin mükellefi ise bu hizmetleri sunanlar olacak.

Teklifin düzenleme getirdiği bir diğer alan da konaklama vergisi oldu.