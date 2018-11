GRAFİKLİ- Yerelde ilk yarış adaylık için

Adayları teşkilatla istişare içinde belirleyecek parti, il ve ilçe yönetimlerinin teklif ettiği adayları genel merkez kriterlerine göre süzgeçten geçirecek.

MHP, adaylara yönelik temayül ve merkez yoklamasının yanında kamuoyu yoklamaları da yaptıracak.

- İYİ Parti, 1 Aralık'tan itibaren başvuruları alacak

İYİ Partide aday adaylığı için resmi başvurular 1 Aralık'ta alınmaya başlanacak.

Teşkilat nezdinde seçime hazırlık çalışmalarına yoğunlaşan parti her il, ilçe, belde ve bölgenin kendine özgü koşulları çerçevesinde, sevilen, geçmişi temiz, eğitimli, çalışkan ve dürüst isimlerle yola çıkacak.

Aday adaylarını belirlerken öncelikle teşkilatın görüşünü göz önünde bulunduracak parti, Genel İdare Kurulunun kararı kapsamında merkez yoklaması ve teşkilatlarda temayül yoklaması yapacak.

İYİ Parti büyükşehir ve il belediye başkan aday adaylığı başvuruları genel merkeze, ilçe belediye başkan aday adaylığı başvuruları il başkanlıklarına yapılacak.

Çalışmalarını, "her belde her ilçe her şehir ve her büyükşehirde aday çıkarma" hedefiyle sürdüren parti, resmi başvuruları 15 Aralık tarihine kadar kabul edecek.