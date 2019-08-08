TEVFİK DURUL - Dünyada 90 ülkede 370 milyondan fazla yerli insan yaşadığı tahmin ediliyor. Yerleşik bulundukları bölgelerdeki egemen sosyoekonomik ve siyasi sistemlerin gölgesinde kalan yerli halklar, diğerlerinden farklı yaşam tarzları ve topraklarına yapılan müdahaleler sebebiyle yurtlarından göç etmek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler (BM), diğer halkların veya devletlerin işgaline uğramadan önce belli coğrafyada yerleşmiş, geleneksel değerlerini, sosyal, kültürel veya siyasal yaşam şekillerini ve geleneksel kurumlarını tam veya kısmen koruyabilmiş toplumları, "Yerli Halk" olarak adlandırıyor. BM Genel Kurulunun 2007'de, kültür, kimlik, dil, çalışma, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda yerli halkların bireysel ve toplumsal haklarına ilişkin bir deklarasyonu kabul etmesine rağmen çoğu yerlinin hakları ellerinden alınıyor. Yerliler, dünyanın en handikaplı ve savunmasız toplulukları arasında yer alıyor. BM Yerli Halklar Çalışma Grubu'nun ilk toplantısını yaptığı 1982 yılında 9 Ağustos, "Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü" olarak ilan edildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 9 Ağustos Dünya Yerli Halklar Günü vesilesiyle kutlamalar yapılıyor.

- Bu yılın teması "Uluslararası Yerli Dilleri" Yerlilerin kültürlerinin önemli bir parçası olan dillerinin korunması için 2019, "Uluslararası Yerli Dilleri Yılı" olarak belirlendi. Daha iyi bir hayat, eğitim ve işe sahip olmak için topraklarını terk edip şehir yaşamına adapte olmaya çalışan yerliler, kendi toprakları ve kültürlerine yabancılaşmakla kalmayıp, gittikleri yerlerde kamu hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşıyor ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Yerlilerin giderek zorunlu göçe maruz kaldığı mevcut durumda, topraklarından edilmeleri kendi kültürleri ve yaşam biçimlerini de tehlikeye atıyor. Yerli Halkların Sorunları için Uluslararası Çalışma Grubu'nun (IWGIA) "Yerli Dünyası-2019" raporuna göre, dünya üzerinde 90 ülkeye yayılmış halde 370 milyondan fazla yerli insanın olduğu tahmin ediliyor. Kendilerine özgü gelenekleri olan yerli halklar, içinde yaşadıkları baskın toplumlardan farklı sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi özelliklerini koruyorlar. - En çok yerli halk Asya'da Asya, yaklaşık 290 milyon nüfus ile en fazla yerli halkı barındıran kıta konumunda. Kuzey ve Orta Amerika'da 23,5 milyon kadar yerli bulunurken, Güney Amerika'da yaklaşık 10 milyon yerli yaşıyor.