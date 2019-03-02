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GRAFİKLİ - Yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün soyu tükenme tehdidi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün neslinin tükenme tehdidi altında olduğu uyarısında bulunuyor - Birçok canlı türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasının nedenleri arasında küresel ısınma, doğal yaşam alanlarının giderek azalması ve kaçak avlanma gösteriliyor - Soyu tükenme tehdidi altındaki türlerin başında Tahiti Sinekkapanı, Kara Uzunbacak ve Kaliforniya Tepeli Akbabası yer alıyor

AHMET FURKAN MERCAN - Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün neslinin tükenme tehdidi altında olduğu uyarısında bulunuyor.

"3 Mart Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü" dolayısıyla AA muhabirinin, IUCN verilerinden derlediği bilgilere göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvan türleri ve risk seviyeleri her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da artıyor.

Birçok canlı türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasının nedenleri arasında küresel ısınma, doğal yaşam alanlarının giderek azalması ve kaçak avlanma gösteriliyor. Tarım, mobilyacılık, madencilik sektörleri ve altyapı için arazi kullanımının da doğal yaşam alanlarını yok ederek, bitki ve hayvan türlerinin geleceğini tehdit ettiği belirtiliyor.

- 26 binden fazla türün nesli tükenme tehdidi altında

Merkezi İsviçre'de bulunan IUCN'nin "Kırmızı Liste" değerlendirmesine göre, yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün soyu tükenme tehdidi altında.

2018'de yapılan incelemelerde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin başında Tahiti Sinekkapanı (Pomarea Nigra), Kara Uzunbacak (Himantopus Novaezelandiae), Kaliforniya Tepeli Akbabası (Gymnogyps Californianus) bulunuyor.

Listede ayrıca sırasıyla Magenta Fırtınakuşu (Pterodroma Magentae), Tuamotu Yalıçapkını (Todiramphus Gambieri), Kakapo Papağanı (Strigops Habroptila), Laysan Ördeği (Anas Laysanensis) adlı kuş türlerinin de soyunun tükenmekte olduğuna dikkat çekildi.

Nesli tehlikede olanların başında da Amsterdam Albatrosu (Diomedea Amsterdamensis), Bermuda Fırtınakuşu (Pterodroma Cahow) ve Tepeli Aynak (Nipponia Nippon) geliyor.

- Yaban hayatta nesli tükenmiş türler

Kıvrık Boynuzlu Oriks (Oryx Dammah), Socorro Kumrusu (Zenaida Graysoni) ve Wyoming Kurbağası (Anaxyrus Baxteri) ise yaban hayatta soyu tükenmiş hayvan türleri arasında gösteriliyor.

Hassas olarak değerlendirilen kategoride ise Alcedo Volkanı Dev Kaplumbağası (Chelonoidis Vandenburghi) ile Telfair Kertenkelesi (Leiolopisma Telfairii) bulunuyor.

Bu listede ayrıca Alagoas Ağaç Tavuğu (Mitu Mitu) ve Hawai Kargası (Corvus Hawaiiensis) da yer alıyor.

- 160 bin türün değerlendirilmesi hedefleniyor

IUCN bugüne kadar 96 bin 951 hayvan, bitki ve mantar türünü incelerken 2020'ye dek toplam 160 bin türü değerlendirebilmeyi hedefliyor.

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Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü IUCN Uluslararası Doğayı Koruma Birliği

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