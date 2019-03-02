GRAFİKLİ - Yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün soyu tükenme tehdidi altında

AHMET FURKAN MERCAN - Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün neslinin tükenme tehdidi altında olduğu uyarısında bulunuyor.

"3 Mart Dünya Yaban Hayatı Koruma Günü" dolayısıyla AA muhabirinin, IUCN verilerinden derlediği bilgilere göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvan türleri ve risk seviyeleri her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da artıyor.

Birçok canlı türünün neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasının nedenleri arasında küresel ısınma, doğal yaşam alanlarının giderek azalması ve kaçak avlanma gösteriliyor. Tarım, mobilyacılık, madencilik sektörleri ve altyapı için arazi kullanımının da doğal yaşam alanlarını yok ederek, bitki ve hayvan türlerinin geleceğini tehdit ettiği belirtiliyor.

- 26 binden fazla türün nesli tükenme tehdidi altında

Merkezi İsviçre'de bulunan IUCN'nin "Kırmızı Liste" değerlendirmesine göre, yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün soyu tükenme tehdidi altında.

2018'de yapılan incelemelerde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin başında Tahiti Sinekkapanı (Pomarea Nigra), Kara Uzunbacak (Himantopus Novaezelandiae), Kaliforniya Tepeli Akbabası (Gymnogyps Californianus) bulunuyor.