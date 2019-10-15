GRAFİKLİ : Yeşilçam'da çocuk yıldız dönemini başlatan yönetmen: Memduh Ün

Memduh Ün, yapımcı Hürrem Erman'ın teklifi sonucu 1947'de rol aldığı "Damga" filmiyle sinemaya giriş yaptı. 1951'de Hayat Acıları filmlerinde yer aldıktan sonra Arşavir Alyanak ile Yakut Film'i kurarak yapımcılığa, 1954'te "Yetim Yavrular" ile yönetmenliğe başlayan Ün, bu iki uğraşısının yanı sıra si­nema oyunculuğunu da sürdürdü.

Askerliğini 1946'da Ankara'da tamamlayan Ün, ardından İstanbulspor ve İETT futbol takımlarında antrenmanlara katıldı. Aynı dönemde Eskişehir Şeker Fabrikası, TCDD ve Elektrik İdaresinde memurluk yaptı.

Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu, Arif Memduh Ün, polis Mustafa Ün ile Makbule Ün'ün çocuğu olarak 14 Mart 1920'de İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi.

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - "Sezercik Aslan Parçası", "Ayşecik" ve "Yetim Ömer" gibi filmlerle Türk sinemasında çocuk yıldızlar dönemini başlatan Yeşilçam'ın başarılı yönetmenlerinden Memduh Ün, vefatının 4. yılında yad ediliyor.

Yakut Film ve başka şirketlerin filmlerinde oyunculuk yapmaya devam eden Ün'ün, ilk yönetmenlik deneyimi "Düşman Aşıklar" filmi beklediği ilgiyi görmedi. 1955'te "Yetim Yavrular" ile başarıyı yakalayan Ün, 1959'a kadar çoğunda Muhterem Nur'un başrol oynadığı koyu melodram filmler yapmaya devam etti.

Başarılı yapımcı, 1958'de yapay bir duygusallık motifi içinde, da­yanışma, karşılıklı sevgi ve gerçekleşmesi olanaksız iyimserlikleri bir arada, büyük kentin küçük insanları çevresinde işleyen "Üç Arkadaş" filmini yaptı. Filmin ardından büyük bir üne kavuşan yönetmen, 1960'ta Kurtuluş Savaşı'nı konu alan "Ateşten Damla", 1961'de duygusallığı bu kez küçük çocuk mo­tifinde tekrarlayan "Ayşecik" filmini yaptı.

"Ayşecik" filmiyle çocuk yıldızlar dönemini başlatan usta yönetmen, bu başarısının ardından Arşavir Alyanak ile Yakut Film'de olan ortaklığına son vererek Uğur Film'i kurdu.

Ün, 1961'de Edmund Morris'in "Tahta Çanak­lar" adlı piyesinden yola çıkarak "Kırık Çanaklar"ı çekti. Gerçek hayattaki kişileri beyazperdeye olduğu gibi yansıtması ve iki ayrı kuşağın dayanışmasını melodram ögelerinden arınmış olarak ele alması, Kırık Çanaklar’ı hem Ün'ün, hem de Türk sinemasının başarılı yapıtları arasına kattı. 1963'ten sonra Ün, yapımcılık ve yönetmenlik gereğince ticari amaç güden melodramlar, güldürüler, polisiyeler ve yabancı kaynaklı filim, roman, piyes uyarlamaları yaptı. 1994'ten itibaren ise Mimar Sinan Üniversitesi'nde uygulamalı montaj dersleri verdi.