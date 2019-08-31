[GRAFİKLİ] Yeşilçam'ın matrak yönetmeni: Aram Gülyüz

Usta yönetmen bu filmde yabancı oyuncular Carl Möhner, Eva Palmer, Bianca Breneca ile Türk oyuncular Sadri Alışık, Orhan Günşiray ve Öztürk Serengil ile çalıştı.

Gülyüz, Halit Refiğ'in ısrarla, "Sen matrak adamsın, gel sen de sinemaya gir" demesi üzerine 1958'de Metro Film'i kurarak sinema dünyasına girdi ve ilk olarak Türk-Alman ortak yapımı "İstanbul Macerası" filminin yapımcılığını üstlendi.

Kore'de askerlik ve tercümanlık yaptığı dönemde yönetmen Halit Refiğ ile tanışan Gülyüz, askerlik görevinin ardından İngiliz Havayollarına memur olarak girdi.

İSTANBUL (AA) - Sinema dünyasına 1958'de adım atan ve ömrünü bu dünyanın içinde geçiren yönetmen, yapımcı ve senarist Aram Gülyüz, vefatının birinci yılında anılıyor.

Senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği "Sensiz Yıllar" adlı sinema filmiyle 1960'ta yönetmenliğe başlayan Aram Gülyüz, "en önemli filmim" diye belirttiği 1963 yapımı "Temem Bilakis" filminin başrollerinde Öztürk Serengil, Çolpan İlhan, İsmail Dümbüllü ve Suzan Avcı'ya rol verdi.

- Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Billy Wilder ve Woody Allen'ı örnek aldı

Türkiye'nin ilk balerinlerinden biri olan Gönül Gülyüz ile bir film setinde tanışan ve 1965'te evlenen Gülyüz'ün bu evlilikten Ferdi ve Arda adında iki oğlu oldu.

Gülyüz, Türk sinemasında sesli çekime ilk geçen yönetmen oldu ve dublaj hakkındaki düşüncelerini bir röportajında, "Sinemanın en büyük kaybı dublaj olayıdır. Kendi lisanına dublaj yapan başka bir ülke sineması göremezsiniz. Muhsin Ertuğrul zamanında bu iş platolarda sesli yapılıyormuş. Biri çıkıp dublajlı filmi ucuza getirince öyle kalmış ama artık yavaş yavaş sesliye dönecek." sözleriyle açıkladı.

Yönetmenliğinde Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Billy Wilder ve Woody Allen gibi isimleri örnek alan Gülyüz, Türker İnanoğlu'nun yapımcısı olduğu birçok komedi türü televizyon dizisinin yönetmenliğini de üstlendi.