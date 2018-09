GRAFİKLİ - Yılda yaklaşık 18 milyon kişi “kalp”ten ölüyor

Kalp ve damar hastalıkları konusunda farkındalığı artırmada dünyanın en büyük platformu olarak bilinen Dünya Kalp Federasyonunun inisiyatifiyle 2000 yılından bu yana her yıl 29 Eylül "Dünya Kalp Günü" olarak kutlanıyor.

MELTEM BULUR - Dünya genelinde birinci sırada gelen ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıkları olduğu ve her yıl yaklaşık 18 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Dünya Kalp Federasyonu'nun "Dünya Kalp Günü" için internet sitesinde sunduğu raporlarda da hastalığa ilişkin uzman bilgilerine yer veriliyor. Buna göre, her yıl yaklaşık 18 milyon kişi kalp hastalıkları nedeniyle erken ölürken, bu rakamın 2030'da 23 milyona yükseleceği tahmin ediliyor.

İstatistiklere göre kalple bağlantılı ölümlerin üçte biri 70 yaşın altında gösterilirken, bu hastalıktan her yıl ölenlerin sayısının hızla arttığı belirtiliyor.

"Sigara içmeyen kişilerin sigara dumanına maruz kalması da kalp hastalıklarının nedenini oluşturuyor. Ayrıca, kolesterol, her yıl yaşanan ölümlerin 4 milyonuyla ilişkilidir. Dolayısıyla, doktorlarınızı ziyaret ederek onlardan bu konudaki durumunuzu ve vücut kitle endeksini öğrenebilirsiniz. Böylelikle, sizlere kalp ve damar hastalıkları riskiniz konusunda öneride bulunabilir ve siz de kalp sağlığınızı korumak ve iyileştirmek için planlama yapabilirsiniz."

Uzmanlara göre, 55 yaşından sonra her on yılda bir, inme riski iki kat artıyor. Ayrıca, erkeklerin kalp hastalığına yakalanma riski kadınlara oranla çok daha fazla. Fakat menopoz dönemine giren kadınlar için söz konusu hastalığa yakalanma riski erkeklerle aynı orana ulaşıyor. Kişinin etnik kökeni de söz konusu hastalığın görülme sıklığında rol oynuyor. Örneğin, Afrika veya Asya kökenli kişilerin bu hastalığa yakalanma riski diğer kökenlere göre çok daha fazla oluyor.

Yoksul olmanın da dünyanın herhangi bir yerinde kalp hastalığı ve inme riskini artırdığı ifade ediliyor. Kronik stresli yaşam, sosyal izolasyon, anksiyete ve depresyon da riski artıran faktörler arasında bulunuyor.

- Kalp hastalıklarının en sık görüldüğü ülkeler

Öte yandan, 2015'te "Journal of the American College of Cardiology"de yayımlanan araştırmaya göre, kalp hastalıklarının en sık görüldüğü ülkeler, Sahraaltı Afrika, Orta Asya ve Batı ve Orta Avrupa'da bulunuyor. Hastalık, Irak, Afganistan ve bazı Güney Pasifik adalarında da yüksek oranda görülüyor.

ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Güney Kore’de kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde büyük azalma görülürken, bu oran Batı Avrupa'da son 20 yılda düşüşe geçti.

En düşük kalp hastalığı görülme sıklığı Singapur, Japonya, Güney Kore gibi refaha ulaşmış Asya ülkelerinde görülüyor. Şili, Arjantin gibi bazı Güney Amerika ülkeleri de özellikle kalp hastalığı açısından düşük oranlara sahip bulunuyor.

Dünyada bu hastalık nedeniyle en düşük ölüm oranına sahip ülkeler ise Andorra, Fransa, İsrail, Japonya, Peru ve İspanya olarak sıralanıyor.