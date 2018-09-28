GRAFİKLİ - Yılda yaklaşık 18 milyon kişi “kalp”ten ölüyor

MELTEM BULUR - Dünya genelinde birinci sırada gelen ölüm nedeninin kalp ve damar hastalıkları olduğu ve her yıl yaklaşık 18 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Tüm ölümlerin yüzde 31'ine tekabül eden kalp ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2030 yılında 23 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kalp ve damar hastalıkları konusunda farkındalığı artırmada dünyanın en büyük platformu olarak bilinen Dünya Kalp Federasyonunun inisiyatifiyle 2000 yılından bu yana her yıl 29 Eylül "Dünya Kalp Günü" olarak kutlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyadaki ölümlerde ilk sırada kalp damar hastalıkları gelirken, yılda en az 17,9 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Bu hastalığı tetikleyen en önemli faktörler, tütün kullanımı, sağlıksız diyet, fiziksel hareketsizlik, yüksek tuz oranına sahip yiyeceklerin tüketimi ve alkol kullanımı olarak sıralanıyor. Bütün bu alışkanlıklar, kişide tansiyon ve kan şekerinin yükselmesine, kilo alma ve obeziteye neden oluyor.