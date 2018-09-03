GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya ağustosta da ağır darbe

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Ağustos tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 11 güvenlik görevlisi şehit oldu. Saldırılarda yaralanan 2 sivil ile 19 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın ağustos ayında da ağır darbe vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ağustosta yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 170 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyerek imha etti.

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürdü.

Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 253 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 70'i tutuklandı.

Ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayan güvenlik kuvvetleri, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarını sürdürdü. Ağustostaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 170 terörist etkisiz hale getirildi.

Yaz mevsiminde de teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürüttü.

- Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen iki teröristten gri listede aranan PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak'ın biri güvenlik korucusu, 4'ü asker 5 güvenlik personelinin şehit düştüğü saldırıların faili olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından, 6 Ağustos'ta Tunceli-Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda aralarında TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu "Yusuf" kod adlı İlker Tezer'in de olduğu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de Terör Arananlar Listesi turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO bölge sorumlusu "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu öğrenildi.