AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Aralık 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 3 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 4 güvenlik görevlisi ile 1 sivil tedavi altına alındı.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya kış mevsiminde de ağır darbe vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 183 terörist etkisiz hale getirilerek örgütün kış üstlenmesine ağır darbe indirildi.

Örgütün kış üstlenmesinde olduğu 3 ayda yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 183 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik bu süreçte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 956 şüpheliden 317'si tutuklandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

- "Gri" kategorideki terörist teslim oldu

Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla örgüte hem eleman hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist Adnan Sav, 23 Aralık 2018'de Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin aranan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist ile "Harun Kop" kod adlı terörist Ayhan Küçükçelebi'nin cesedi toprağa gömülü bulundu.