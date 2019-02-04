GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 2019'un ocak ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 75 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya yılın ilk ayında da ağır darbe vurdu.

- 75 terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Ocak tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 3 güvenlik görevlisi ile 1 sivil tedavi altına alındı.