HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe

GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

Şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ocak ayında ağır darbe vurarak 45 teröristi etkisiz hale getirdi - Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik ocakta birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 112 zanlıdan 63'ü tutuklandı - Geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği "Kıran" operasyonları tamamlandı, bazı bölgelerde "Kapan" operasyonları başlatıldı

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 2020'nin ocak ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe vurdu.

- 45 terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ocak ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 11 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Örgütün kış üslenmesinde olduğu ocak ayında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik ocakta birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 112 zanlıdan 63'ü tutuklandı.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

- "Kıran" bitti, "Kapan" başladı

Geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği "Kıran" operasyonları tamamlandı, bazı bölgelerde "Kapan" operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla 11 Ocak'ta Mardin'de "Kapan-1 Bagok", 12 Ocak'ta Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar", 13 Ocak'ta Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı" ve 16 Ocak'ta Batman'da "Kapan-4 Mava operasyonları başlatıldı.

Çetin kış şartlarına rağmen kararlılıkla süren operasyonlarda örgütün sığınak ve barınakları tek tek imha ediliyor.

Ocak ayındaki bazı terör olayları:

- Pençe-3 Harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 Ocak'ta çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 Ocak'ta 4 asker şehit düştü.

- Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 13 Ocak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.

- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 16 Ocak'ta yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 asker şehit düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNERMerve Özbey kınayı yaktıMerve Özbey kınayı yaktı
TSK için tezkere Meclis'e sunulduTSK için tezkere Meclis'e sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Küçük Kadınlar etkisiz Ocak PKK Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Seks bağımlısı eski kocasından hamile kalmak istiyordu! İyice dağıtınca...

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

Havuz kenarında bikinili paylaşım!

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum... Ayaklar 150 metreye ulaştı

Dev köprünün yapımı devam ediyor... 150 metreye ulaştı

Son dakika! TSK için Aden, Somali ve Arap Denizi görev tezkeresi Meclis'e sunuldu

TSK için tezkere Meclis'e sunuldu

İstanbul'da motosiklet sürücüleri ölümden döndü

Yer: İstanbul! Ölümden döndüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.