GRAFİKLİ - YTB'den ana vatanına gelen vatandaşlara sınırda ve sınır ötesinde karşılama

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), sınır ötesinde ve sınır kapılarında kurduğu stantlarda, bir yandan yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşları karşılayıp uğurlarken, diğer yandan da onlara, seyahatleri sırasında karşılaştıkları sorunları çözmede tercüme ve danışmanlık hizmeti vererek destek oluyor.

Yurt dışında yaşayan 6 milyonu aşkın vatandaşın önemli bir kısmının özellikle yaz aylarında Türkiye'ye seyahat ettiğine dikkati çeken YTB yetkilileri, ana vatanlarını ve sevdiklerini görmek için Türkiye'ye gelen vatandaşların geliş ve gidişlerinde ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunların giderilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule, Dereköy, Uzunköprü sınır kapılarından 1 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 2 milyon 513 bin yolcunun ve 709 bin aracın giriş çıkış yaptığını ifade eden yetkililerin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, büyük kısmı yurt dışında yaşayan vatandaşlar olan bu yolcuların Türkiye'ye gelişleri için sınır kapılarında YTB'nin karşılama ekipleri yer aldı.