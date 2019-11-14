GRAFİKLİ - Yunanistan'da öğrenciler "17 Kasım" öncesi üniversiteleri işgal eylemi başlattı

ATİNA (AA) - Yunanistan’da 1967’de yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı yapılan "17 Kasım" öğrenci ayaklanmasının yıl dönümünden önce ülke genelinde birçok üniversite öğrenciler tarafından işgal edildi.

Başkent Atina’daki bazı üniversite yönetimlerinin olayları engellemek amacıyla derslere 17 Kasım'a kadar ara verilmesi kararını protesto eden öğrenciler, Atina ve Selanik başta olmak üzere birçok şehirde onlarca üniversiteyi işgal etti.

Öğrenci derneklerinin ortak kararıyla işgal edilen üniversiteler arasında Atina Pantion, Atina Kapodistria, Selanik Aristotelyos ve Patras gibi ülkenin köklü eğitim kurumları da bulunuyor.

Bazı bölgelerde derslere ara verilmesi kararının ardından kapılarına kilit vuran üniversitelere zorla girmeye çalışan öğrencilerle polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.

Eğitime ara verilen Atina Ekonomi Üniversitesi'ne zorla girmeye çalışan öğrencilerle polis arasında çıkan arbedede yaralanan öğrenciler olduğu, iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Polis, yaklaşık 200 kişilik grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.