GRAFİKLİ - Yüzlerce Suriyeli güvenli hayat hayali peşinde Akdeniz'de can verdi

Suriye iç savaşı 8. yılını geride bırakırken, yüz binlerce sivil çatışmalar nedeniyle, yüzlercesi de güvenli hayat hayalinin peşinde Akdeniz'i geçerken hayatını kaybetti.

Sekiz yıl önce bugün, ülkenin güneyindeki Dera'da başlayan barışçıl gösterilerin Beşşar Esed rejimince şiddetle karşılık görmesi üzerine patlak veren iç savaşta, yüz binler hayatını kaybetti.

5 milyon 684 sivil başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'a sığınırken, yüzlercesi de Akdeniz'i geçerek Avrupa'da güvenli bir hayata kavuşmayı amaçladı.

Uluslararası Göç Örgütünün (IMO) 2018 raporuna göre, Akdeniz'de kaydedilen göçmen ölümleri 2016'ya kıyasla gerilese de bölge hala göçmenler için en ölümcül rotalardan biri.

2018'de de göçe mecbur kalan toplulukların başında Suriyeliler geldi. Suriyelilerin bir kısmı, özellikle ilk varış yerleri olan İtalya'nın yanı sıra İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan'da hayat mücadelelerine devam ederken, diğer kısmı da Akdeniz'de can verdi.

Akdeniz'de hayatını kaybeden Suriyelilerin sayısına ilişkin net veriler bulunmuyor.