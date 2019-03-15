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GRAFİKLİ - Yüzlerce Suriyeli güvenli hayat hayali peşinde Akdeniz'de can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Suriye'de 8 yıldır süren iç savaşta yüz binler çatışmalarda, yüzlerce sivil ise güvenli hayat hayali peşinde Akdeniz'de can verdi - Kimlik tespitinin zor olması nedeniyle Avrupa'ya deniz yoluyla geçerken ölen Suriyelilere ilişkin net veriler bulunmuyor - 2014'ten bu yana istatistik tutan Berlin merkezli Küresel Göç Veri Analiz Merkezi: - "En az 219'u Akdeniz'in doğusunda, en az 278'i orta kesiminde olmak üzere 497 Suriyelinin öldüğü tespit edildi" - "Son 5 yılda, 67 Suriyeli çocuğun Akdeniz'de öldüğü belirlendi. 53'ü Akdeniz'in doğusunda, 14'ü ortasında tespit edildi. Ancak tüm rakamların, aslında olanın oldukça altında olduğu dikkatten kaçmamalı"

Suriye iç savaşı 8. yılını geride bırakırken, yüz binlerce sivil çatışmalar nedeniyle, yüzlercesi de güvenli hayat hayalinin peşinde Akdeniz'i geçerken hayatını kaybetti.

Sekiz yıl önce bugün, ülkenin güneyindeki Dera'da başlayan barışçıl gösterilerin Beşşar Esed rejimince şiddetle karşılık görmesi üzerine patlak veren iç savaşta, yüz binler hayatını kaybetti.

5 milyon 684 sivil başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'a sığınırken, yüzlercesi de Akdeniz'i geçerek Avrupa'da güvenli bir hayata kavuşmayı amaçladı.

Uluslararası Göç Örgütünün (IMO) 2018 raporuna göre, Akdeniz'de kaydedilen göçmen ölümleri 2016'ya kıyasla gerilese de bölge hala göçmenler için en ölümcül rotalardan biri.

2018'de de göçe mecbur kalan toplulukların başında Suriyeliler geldi. Suriyelilerin bir kısmı, özellikle ilk varış yerleri olan İtalya'nın yanı sıra İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan'da hayat mücadelelerine devam ederken, diğer kısmı da Akdeniz'de can verdi.

Akdeniz'de hayatını kaybeden Suriyelilerin sayısına ilişkin net veriler bulunmuyor.

Berlin merkezli Küresel Göç Veri Analiz Merkezi, Kayıp Göçmenler Projesi çerçevesinde 2014'ten bu yana bu konuda istatistik topluyor.

- Son 5 yılda en az 497 Suriyeli Akdeniz'de öldü

Proje sorumlusu Marta Sanchez Dionis, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, ölü sayılarına ilişkin bilginin ancak cesetlerin kimliklerinin tespit edilebilmesi durumunda elde edilebildiğini belirtti.

Dionis, "İnsanlar denizde kaybolabiliyor ve cesetleri sudan hiç çıkarılamayabiliyor. Cesetler çıkarılabildiğinde ise bu işle ilgilenen kişiler kimliği rapor etmeyebiliyor. Tüm bunlar Akdeniz'de ölenlerin milliyetine ilişkin net bilgiye sahip olmamızı engelliyor." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de ölen Suriyelilerle ilgili bilgi veren Dionis, "En az 219'u Akdeniz'in doğusunda, en az 278'i orta kesiminde olmak üzere 497 Suriyelinin öldüğü tespit edildi. Dünya genelinde aynı dönem içerisinde 298 Suriyelinin öldüğünü belirledik. Bunların 265'i Türkiye, Irak ve Lübnan'da, 33'ü ise Avrupa kıtası içinde transit sırasında ölmüştü." dedi.

Aynı dönemde çocuklara ilişkin verileri de paylaşan Dionis, "67 Suriyeli çocuğun öldüğü belirlendi. 53'ü Akdeniz'in doğusunda, 14'ü ortasında tespit edildi. Ancak tüm rakamların, aslında olanın oldukça altında olduğu dikkatten kaçmamalı." diye konuştu.

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Akdeniz Suriye

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