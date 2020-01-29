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  4. GRAFİKLİ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 463 personelle depremzedelerin yanında

GRAFİKLİ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 463 personelle depremzedelerin yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Bakanlık, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için psikososyal destek, bilgilendirme, acil ihtiyaçların belirlenmesi ve diğer kurumlara bildirilmesinde aktif görev alıyor - Depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 8 milyon lira kaynak aktarıldı - Kamu yararına belirli işlerde görev almak üzere, Elazığ'da 300, Malatya'da 150 olmak üzere 450 kişi Toplum Yararına Program'dan faydalanacak - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve depremin yaralarının hızla sarılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür milletimiz de afetten etkilenenleri yalnız bırakmıyor, kuvvetli bir dayanışma örneği sergiliyor"

SELMA KASAP - Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ekipleri seferber oldu. Bakanlık, 463 personelden oluşan 99 ekibiyle deprem bölgesinde psikolojik ilk yardım, bilgilendirme, acil ihtiyaçların belirlenmesi ve diğer kurumlara bildirilmesinde aktif görev alıyor.

Elazığ'da cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 gün geçti.

Depremin hemen ardından saat 21.30 itibarıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Psikososyal Destek Hizmet Grubu, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde aktif hale getirildi.

Bakanlık, afet ve acil durumlarda sarsılan aile ve toplum bağlarını yeniden kurmak, baş etme kapasitelerini güçlendirmek ve normal yaşantılarına en kısa sürede dönebilmelerini sağlayabilmek için depremden etkilenen illerde psikososyal destek hizmetini sürdürüyor. Özellikle psikososyal destek hizmeti vermek isteyen kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının koordine edilmesinde Bakanlık ekiplerine önemli görevler düşüyor.

- Depremin travmasını atlatmak için ekipler deprem bölgesinde

Bakanlığın görevlendirdiği 463 personel, 99 ekip halinde, depremin olduğu bölgede psikososyal destek, bilgilendirme, acil ihtiyaçların belirlenmesi ve diğer kurumlara bildirilmesinde aktif görev alıyor.

Ekipler, 987 haneyi ziyaret ederek, 4 bin 322 vatandaşla görüşme yaptı, enkaz bölgelerinde, hastanelerde, ilçe ve köylerde ihtiyaçları tespit etti.

Destek iller ve merkezden giden personelle ekiplerin koordinasyon ve planlama çalışmaları yapıldı. Özellikle Sivrice'nin köylerinden alınan veriler, valilikte oluşturulan kriz masasına iletildi.

Depremzedeler için Kültürpark'ta psikososyal destek çadırı kuruldu ve Psikososyal Destek Mobil Aracı faaliyete geçirildi.

- Depremin çocuklarda iz bırakması önlenmeye çalışılıyor

Bakanlık ekiplerince, çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetleri de çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolojik danışman ve sosyal çalışmacılar vasıtasıyla sunuluyor. Uzmanlar, depremin çocukların gelişimi üzerinde iz bırakmaması için müdahalede bulunuyor.

Uzman ekipler, psikososyal destek hizmetleri kapsamında çocuklara oyunlar oynatarak, ailelerini bilgilendirerek yaşanabilecek travma sonrası bozuklukların önüne geçmeye çalışıyor.

- SGK prim ödeme süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki işverenlerin SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattı. Ayrıca, ertelenen prim borçlarına 12 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı getirildi.

Elazığ ve Malatya'da ikamet edenlerden, işsizlik ödeneği alanların ödemeleri erken tarihe çekilerek 31 Ocak 2020'de yapılması kararlaştırıldı.

- Sağlık hizmetine erişim kolaylığı

Bakanlıkça, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da vatandaşların prim borçlarına bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alması sağlandı.

Ayrıca, tüm genel sağlık sigortalılardan ve bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlardan, muayene, ilaç, optik, ortez/protez ve diğer tıbbi malzeme katılım payları 30 Nisan 2020'e kadar alınmayacak. Reçeteli ilaçlar anlaşmalı eczanelerden, ortez/protez ve diğer tıbbi malzemeleri ise anlaşmalı firmalardan ücretsiz temin edebilecek.

- Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 8 milyon lira kaynak

Depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarıldı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 5 milyon lira, Malatya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 3 milyon lira olmak üzere toplam 8 milyon lira kaynak gönderildi.

- Ayni bağış depo yönetimi ve dağıtımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ayrıca afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik koordinasyonu da sağlıyor.

Bu kapsamda, ayni bağışların, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları vasıtasıyla toplanarak ana depoya sevki ve ardından dağıtımı yapılıyor. Depremin hemen ardından saat 21.30 itibariyle, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen ivedi SMS sonrası Ayni Bağış Depo Yönetim ve Dağıtım Hizmet Grubu aktif hale getirildi.

Özellikle elektrikli ve gazlı ısıtıcılar, kıyafetler, battaniye gibi malzemeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kamu yararına belirli işlerde görev almak üzere Elazığ'da 300, Malatya'da 150 olmak üzere 450 kişi Toplum Yararına Program'dan (TYP) faydalandırılacak.

- "Sahada ilk dakikalardan itibaren çalışmaya başladık"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak deprem haberini alır almaz harekete geçtiklerini belirterek, "Önceden hazırlanmış ve tatbikatları yapılmış senaryolar uyarınca hem Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde hem de Elazığ başta olmak üzere sahada ilk dakikalardan itibaren çalışmaya başladık." dedi.

Önce bölgede yer alan çocuk evleri, huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, kadın konukevleri gibi tesislerde hasar veya can kaybı olmadığını tespit ettiklerini aktaran Selçuk, çevre illerden takviye ettikleri personelin de katılımıyla depremden etkilenen vatandaşlara ilk geceden itibaren psikososyal destek hizmeti sunduklarını anlattı.

Bakan Selçuk, acil barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD ve Kızılay'la koordineli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sahadaki ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Selçuk, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve depremin yaralarının hızla sarılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür milletimiz de afetten etkilenenleri yalnız bırakmıyor, kuvvetli bir dayanışma örneği sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem

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