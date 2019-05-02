Grafiti sanatçısı Gazzeli gençlere umut oluyor

Filistinli sanatçı Ali El Cebeli, 2014’te İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda yıkılan binalara grafitiler çizerek, Gazzeli gençlerin istiklal hayalini canlı tutmaya çalışıyor.

Filistinli sanatçı Ali El Cebeli, 2014’te İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıda yıkılan “İtalyan Kompleksi” binalarının duvarlarına resimler çizerek halka umut aşılamaya çalışıyor. Geçtiğimiz altı ay boyunca her gün İtalyan Kompleksinin yıkıntılarına giderek sanatını icra eden El Cebeli çizimlerinin Gazzeli gençlere bir mesaj vermek için bu uğraşa girdiğini söyledi. El Cebeli, “Gazzeli gençlere mesajım; istiklal ve izzet hayali ve İsrail’in taarruzunu ve muhasarasının sona ermesi için umutlu olmalarıdır” dedi.

Mühendislik ve Dekorasyon mezunu olan El Cebeli’nin sanat hayatı 11 yıl önce grafiti ve sokak sanatıyla ilgilenmesiyle başlıyor. Gazzeli sanatçı çalışmalarının, işsizlik yüzünden çektiği sıkıntıların ve hayallerinin bir yansıması olduğunu düşünüyor.

İsrail’in Gazze’ye 2014 yılında düzenlediği topyekun saldırıda 1990’larda bir İtalyan iş adamı tarafından yapılmış 15 katlı binalar da hedef alınmıştı.

