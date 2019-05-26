HABER

Graham: ‘Azil Soruşturması Başlaması Demokrat Parti’nin İntiharı Olur’

26.05.2019 23:41 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Senatör ve aynı zamanda Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham Temsilciler Meclisi’nin Demokrat liderlerinin azil soruşturmasına izin vermesi durumunda bunun Demokrat Parti için intihar olacağını da vurguladı

Graham: ‘Azil Soruşturması Başlaması Demokrat Parti’nin İntiharı Olur’

Cumhuriyetçi Senatör ve aynı zamanda Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump’la ilgili azil soruşturması başlatması halinde Trump’ın gelecek yıl yine seçileceğini ve Cumhuriyetçiler’in Temsilciler Meclisi’nde kontrolü yeniden ele geçireceğini kaydetti.

Graham bu açıklamaları Fox News’a yaptı. Senatör Graham, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin Demokrat liderlerinin azil soruşturmasına izin vermesi durumunda bunun Demokrat Parti için intihar olacağını da vurguladı.

435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde yaklaşık 40 Demokrat üyeyle bir Cumhuriyetçi üye azil soruşturmalarının başlamasını istiyor. Temsilciler Meclisi’nde azil kararı alınsa bile Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki Senato’dan azil kararının çıkması çok uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

Pelosi de şu ana kadar azil soruşturmaları açılması çağrılarına karşı direniyor. Pelosi, komisyon soruşturmalarının devamından yana.

2016 seçimlerinde Trump’ın seçim ekibiyle Rusya arasında gizli işbirliği olup olmadığını soruşturan Özel Savcı Robert Mueller 22 Mart’ta raporunu Adalet Bakanlığı’na sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr Mueller’ın gizli işbirliği konusunda suçlama yöneltmediğini, adaleti engelleme konusunda ise suçlama yöneltmemekle birlikte Trump’ı temize de çıkarmadığını kaydetmişti.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Mueller’ın komisyon önünde ifade vermesini istiyor. İki taraf arasında konuyla ilgili görüşmeler devam ederken Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler bir süre önce Mueller’ın kapalı oturumda ifade vermek istediğini kaydetmişti.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Aşırı Sağın Zafer Kazandığı Fransa’da Yeşiller'den SürprizAşırı Sağın Zafer Kazandığı Fransa’da Yeşiller'den Sürpriz
Şam Ülkenin Kuzeybatısında Hava Saldırılarını YoğunlaştırıyorŞam Ülkenin Kuzeybatısında Hava Saldırılarını Yoğunlaştırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Binali Yıldırım 'İstanbul hoşgörü demek' diyerek İmamoğlu mesajı paylaştı

Yeşilçam efsanesi usta oyuncu hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesi usta oyuncu hayatını kaybetti

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finlandiya'da skandal olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Finlandiya'da skandal olay! Kuran-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Esed rejimi İdlib'de yine sivilleri vurdu! 6 ölü

Kötü haberler gelmeye devam ediyor!

Son dakika! Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

İran'dan ABD açıklaması: Tansiyonu artırabilir

Tansiyon yükseliyor! 'İstikrara tehdittir'

İran'dan ABD'ye mesaj: İran ile yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacak

'İran ile yapılacak savaşın kazananı olmayacak'

Son dakika İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.