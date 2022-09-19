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  4. Gram altın için böyle yarıştılar! 1,5 kilo balı saniyeler içinde bitirdi: İlginç görüntüler...

Gram altın için böyle yarıştılar! 1,5 kilo balı saniyeler içinde bitirdi: İlginç görüntüler...

19.09.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir şenlikte bal yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan bir kişi 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek birinciliği ulaştı. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan yarışmada dereceye girenlere gram altın verildi. Yarışmadan geriye ise kameralara yansıyan ilginç görüntüler kaldı.

Kaş Belediyesi tarafından Türkiye’nin önde gelen bal üretim merkezlerinden Doğantaş Mahallesi’nde düzenlenen şenlik, koronavirüs salgını nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yapıldı.

Temsili Yörük Göçü’nün canlandırılmasıyla başlayan şenlik programında, bal yarışması ve konserler gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, özellikle bal yarışması seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi. İki kategoride yapılan yarışmada, erkeklerde Adem Tatlıkulak 1,5 kilo balı 33 saniyede tüketerek, birinci oldu. Kadınlarda ise Zeynep Afşin, birinciliği elde etti. Yarışmada dereceye girenlere gram altın ödülü verildi.

Adem Tatlıkulak, şenlikte yapılan bal yeme yarışmalarında üç yıl üstü üste birinci olduğunu ifade ederek, Doğantaş balının saflığına ve doğallığına dikkat çekti. Zeynep Afşin ise birinciliği kazandığı için mutlu olduğunu, Doğantaş balının çok lezzetli olduğunu dile getirdi.

Şenlik, Türk Halk Müziği sanatçıları Ümmü Erbil ve Gizem Kara’nın konserleriyle sona erdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bal antalya yarışma
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