Grammy Adayı Rapçi Gözaltına Alındı

Grammy adayı rap şarkıcısı 21 Savage Pazar günü Amerikalı yetkililer tarafından ülkede yasadışı olarak bulunduğu ve hüküm giymiş suçlu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. ABD Göç ve Gümrük İdaresi (ICE) yetkilileri gerçek adı Sha Yaa Bin Abraham-Joseph olan rap şarkıcısının İngiltere’den Amerika’ya 2005 yılında geldiğini ve vize süresi dolmasına rağmen şarkıcının kalmaya devam ettiğini belirtti.
ICE sözcüsü Brian Cox, 21 Savage sahne adlı şarkıcının Georgia eyaletinde gözaltına alındığını ve federal göçmen mahkemelerinde sınırdışı işlemlerinin yapıldığını söyledi. Sözcüye göre şarkıcı 2014 yılında Georgia’da uyuşturucu suçundan dolayı hüküm giydi ve yerel emniyet yetkilileriyle işbirliği içinde yürütülen operasyonda da gözaltına alındı. 21 Savage’ın Facebook sayfasında gelecek dönem için planlanan çok sayıda konser ve etkinliğinin olduğu görülüyor.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı da “Personelimiz Amerika’da gözaltına alınan İngiltere vatandaşının avukatıyla temasta” açıklamasını yaptı.
21 Savage’ın avukatı Dina LaPolt Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi ancak Variety adlı dergiye yaptığı açıklamada “Abraham Joseph’ın serbest kalması için çabalıyoruz. Yetkililerle de olabilecek herhangi bir yanlış anlaşılmayı gidermek için çalışıyoruz” dedi.
Brian Cox, 26 yaşında olduğu belirtilen rap şarkıcısının “Dreamers” olarak bilinen ve küçük yaşta aileleriyle Amerika’ya gelen ancak belgesi olmayan genç göçmenleri koruyan DACA yasası kapsamında olup olmadığını bilmediğini söyledi. DACA herhangi bir suçtan hüküm giyen genç göçmenleri kapsamıyor.
Variety dergisine göre rap şarkıcısı Pazar günü Atlanta’da yapılan Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) final maçı Super Bowl öncesindeki konserler kapsamında sahne aldığını yazdı. Amerikalı yetkililere göre Abraham-Joseph 2014 yılında gözaltına alındığında göçmen statüsü hakkında bilgilerinin olmadığını söyledi. Yetkililere göre şarkıcının İngiltereli olduğu daha sonra tespit edildi.
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