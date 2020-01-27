Grammy Ödülleri: Billy Eilish damgasını vurdu, Michelle Obama şaşırttı, Kobe Bryant unutulmadı

Müzik dünyasının en büyük ödülü kabul edilen Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta sahiplerini buldu.

62'inci Grammy Ödül Töreni'ne 18 yaşındaki Billy Eilish damgasını vurdu. En İyi Şarkı, En İyi Albüm, En İyi Kayıt, En İyi Yeni Sanatçı, En İyi Pop Vokal Albüm olmak üzere en büyük ödüllerin beşini aldı.

Los Angeles doğumlu şarkıcı, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" isimli albümünü erkek kardeşiyle birlikte onun odasında kaydetti.

Amerikalı şarkıcı-söz yazarı Lizzo da evine üç Grammy ile döndü.

Gecenin sürprizi ise eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'dan geldi. Michelle Obama, anılarını kaleme aldığı kitabı Becoming'in sesli kitabı ile En İyi Sözsel Albüm dalında Grammy Ödülü'ne layık görüldü.

Hollandalı, Türk ve İngiliz müzisyenlerden oluşan ve 1960 ile 70'li yıllarda Türkiye'de yapılan Anadolu Rock, saykodelik rock ve diğer halk şarkılarını yorumlayan 'Altın Gün' grubu, "En İyi Dünya Müziği" dalında aday gösterilmişti, ancak ödül kazanamadı.

LA Lakers'ın evi Staples Center'da düzenlenen geceye sanatçılar, ani bir şekilde hayatını kaybeden basketbol yıldızı Kobe Bryant'ı anarak başladı.