HABER

Gramofon onarırken tanıştığı "tarihi" aletlerle koleksiyon yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:15 | Son Güncelleme

Dolmuş şoförü Savaş Şekerbay'ın 1900'lü yılların başından kalma 500 farklı tamir aletinden oluşan koleksiyonu ve özel tasarım gramofonlarını muhafaza ettiği atölye, müzeyi andırıyor - Savaş Şekerbay: - "8 yıl önce bozuk gramofonları tamir ettirmek isterken çok yüksek ücret talep edildi. İnat ettim, 'O parayı tamir ve restorasyona vermeyeceğim, oturup kendim yapacağım' dedim. O günden sonra geçmişin izlerini taşıyan her parçaya ilgi duymaya başladım" - "Müşterilerime 'Siz hayal edin, ben yapayım' diyorum. Örneğin bir müşterim, 'Vitrin mankeninden gramofon yapabilir misin' dedi, 'Yaparım' dedim ve yaptım. Şu an çalışır vaziyette. Deniz kabuğundan, kemandan, gitardan ses veren gramofonlar yaptım" - "1910 model bir makinayı tamir ederken teknolojik aletler kullanmak bana tuhaf geldi. 'Adam bunu yaparken şarjlı tornavidalar, şarjlı matkaplar yoktu. Bunu adam kendi el gücüyle yapıyordu, ben de nostaljik olsun diye öyle yapayım" dedim. O zaman eski aletlere ilgi duymaya başladım"

AYBÜKE İNAL - Antikacılardan topladığı yedek parçalar ile 8 senedir gramofon tamiri yapan Savaş Şekerbay, 1900'lü yılların başından kalma 500 farklı aletten oluşan koleksiyonuna ve özel tasarım gramofonlarına gözü gibi koruyor. Şekerbay'ın Mamak'taki atölyesi müzeyi andırıyor.

Ankaralı dolmuş şoförü Savaş Şekerbay'ın bozuk gramofonları tamir ettirmek isterken başlayan antika merakı, ilginç bir koleksiyon ortaya çıkardı. Geçmişin izlerini taşıyan her parçaya duyduğu ilgiyle yeni bir hayata adım atan Şekerbay, 8 yıl önce başlayan "koleksiyon" serüvenini AA muhabirine anlattı.

Savaş Şekerbay, yaklaşık 8 sene önce bozuk iki gramofonu tamir ettirmek istediğini ancak tamircilerin çok yüksek ücret talep ettiğini belirterek, "İnat ettim, 'O parayı tamir ve restorasyona vermeyeceğim, gramofonları oturup kendim yapacağım' dedim. Oturdum, çözdüm, tamir ettim ve iki gramofonum oldu." dedi.

Daha sonra bir atölye açmaya karar verdiğini ifade eden Şekerbay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dedim ki 'Ben bunun tamiratını yapabiliyorum, bu işi daha da geliştirebilirim.' Elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalıştım. Yedek parça tedariği yaptım, gramofon buldukça aldım. Bozuk, çalışır, çalışmaz hiç önemli değildi benim için çünkü artık yapabiliyordum. Zaman içinde kendimi, bu atölye diye tabir ettiğim dükkanımda buldum. Sabahları minibüste çalışıp öğleden sonra gelip burada gramofon tamiri ile uğraşıyorum."

- "Gramofoncu demek bana biraz basit geliyor"

Gramofonun son 150 yılda icat edilmiş en güzel makina olduğuna inandığını söyleyen Şekerbay, bu sebeple kendisine "gramofoncu" diye hitap edilmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Şekerbay, "Bu işi severek yapıyorum. O yüzden gramofoncu demek bana biraz basit geliyor." şeklinde konuştu.

Şekerbay, "Araştırırken 'gramofonist' kelimesini buldum. İnternette yazdım ve benim gibi bu işlerle uğraşan bir kişinin 1915 yılında kendisine 'gramofonist' dediğini gördüm. Belki şu an sözlüklerde yok ama bu, o yıllarda kullanılan bir kelimeymiş. Ben yaptığım işe uygun ismi buldum." ifadesini kullandı.

Kendi tasarımı gramofonlar da yapan Şekerbay, aklındaki orijinal fikirlerin birçoğunu hayata geçirdiğini belirtti. Şekerbay, "Müşterilerime 'Siz hayal edin, ben yapayım.' diyorum. Örneğin bir müşterim, 'Vitrin mankeninden gramofon yapabilir misin' dedi, 'Yaparım' dedim ve yaptım. Şu an çalışır vaziyette. Deniz kabuğundan, kemandan, gitardan ses veren gramofonlar yaptım. Ancak bizim insanlarımız değişik fikirlere çok alışkın değil. Kemandan, gitardan gramofon yapma fikrimden bahsettiği arkadaşlarım benimle dalga geçti. Bir gün elime, Amerika'da bir gramofon koleksiyonerinin kemandan yapılmış gramofonunun resmi geçti, o zaman 'Ben doğru yoldayım' dedim." diye konuştu.

Mekanik bir arızayı kısa sürede tamir edebildiğini anlatan Şekerbay, bu dönemde tamir aletlerine de ilgi duymaya başladığını söyledi.

Şekerbay, tarihi aletlere ilgisinin ortaya çıkışını ise şu sözlerle aktardı:

"1910 model bir makinayı tamir ederken teknolojik aletler kullanmak bana tuhaf geldi. Dedim ki kendi kendime 'Adam bunu yaparken şarjlı tornavidalar, şarjlı matkaplar yoktu. Bunu kendi el gücüyle yapıyordu. Ben de nostaljik olsun diye öyle yapayım.' O zaman eski aletlere ilgi duymaya başladım. Şu an lazım olduğunda bir tornavidayı gidip hırdavatçıdan alabiliyoruz ama ben öyle yapmıyorum. Bir makineyi tamir ederken o yıllarda yapılmış tornavidayı, çekici, penseyi bulmaya çalıştım ve buldum. Ama daha sonra bunları kullanmaya kıyamadım. Görsel olarak hayran kaldım ve koleksiyonunu yapmaya başladım. Biriktirdiğin el aletlerini kullanmıyorum, satışı da yok."

Tıraş bıçağı bileyleme makinası, 1901 yapımı tütün kesme makası, tırpan bileyleme makinası, 1920 Alman yapımı ayarlı pense gibi el işi birçok aletin bulunduğu koleksiyonunu anlatan Şekerbay, bu aletlerin kendisine çok estetik geldiğini söyledi. Şekerbay, "Adam bunu yaparken içine sanat katmış, görsellik katmış. Üzerlerinde çok güzel işlemeler var." dedi.

Şekerbay, ilerleyen zamanlarda bu aletleri sergileyebileceği bir müze oluşturmayı planladığını dile getirdi.

Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!
Telefonda müdürün sesini duyan veliler, şaşkınlık yaşıyorTelefonda müdürün sesini duyan veliler, şaşkınlık yaşıyor
Uludağ'da, güneş göründü pistler dolduUludağ'da, güneş göründü pistler doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gramofonist" Savaş şekerbay Tamir aleti koleksiyonu

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı

Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İstanbul'da 12 saatlik operasyon! Gece yarısı başladı, 2 bin 617 ev basıldı

Flaş operasyon! Gece yarısı başladı, 2 bin 617 ev basıldı

OHAL Komisyonu'ndan başvuru kararı!

OHAL Komisyonu'ndan flaş karar! Reddedildi

TEM'de zincirleme trafik kazası! Ekipler olay yerinde

İstanbullulara sabah şoku! Ekipler olay yerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.