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Gran Turismo Sport güncellendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2018 09:48 | Son Güncelleme

PlayStation 4 için geliştirilen Gran Turismo Sport 1.28 güncellemesi ile yarış oyunu sevenlerin karşısına çıktı. Gran Turismo Sport 1.28 güncellemesi ile oyuna yepyeni araçlar ekleniyor. İşte güncelleme notları!

Gran Turismo Sport güncellendi

PlayStation tarihinin efsane yarış oyunu serisi Gran Turismo, PlayStation 4 platformuna Gran Turismo Sport oyunu ile giriş yapmıştı. Güncellemeler ile sürekli yeni özelliklerin eklendiği Gran Turismo Sport bugün bir güncelleme daha aldı. Gran Turismo Sport v1.28 güncellemesi olarak geçen yeni sürümde bir çok yeni özellik yer alıyor.

Güncelleme ile oyuna BMW, Honda ve Porsche’nin yeni otomobilleri ekleniyor. Yeni sürüm ile ayrıca Fanatec CSL Elite kontrolcü desteği ve performans iyileştirmeleri de yapılıyor.

Yeni Otomobiller

– Şu 9 otomobil eklendi:
·Alfa Romeo Giulia TZ2 carrozzata da ZAGATO CN.AR750106 ’65
·BMW M3 GT (BMW Motorsport) ’11
·Dodge Viper SRT10 Coupe ’06
·Honda NSX Type R ’92
·Mazda RX500 ’70
·Nissan Fairlady Z 300ZX TwinTurbo 2-seater (Z32) ’89
·Plymouth XNR Ghia Roadster ’60
·Porsche 911 GT3 (996) ’01
·Porsche 911 GT3 (997) ’08

Pistler

– “Fuji Speedway” pisti 2 farklı düzen hâlinde eklendi:
·Fuji Speedway F
·Fuji Speedway GT

Senaryo Modu

– “GT League” bölümüne şu etkinlikler eklendi”:
·Acemi Ligi: “Dr Felix Wankel’ın Tutkusu”
·Amatör Lig: “Gerçek Pist Turları”
·Profesyonel Lig: “Grup 1 Kupası”
·”Yıldızlar ve Şeritler” Raunt 4 ve 5
·”J-Sport Buluşması” Raunt 4 ve 5
·”Mercedes AMG Grand Prix Rounds” 4 ve 5
·”Gr. 3 Dayanıklılık Serisi” Raunt 4
– “Red Bull Ring”, “Pist Deneyimi”ne eklendi.

Scapes

– Özel öne çıkanlar bölümüne “Fuji Speedway” eklendi.

Brand Central

– “Plymouth” Amerika bölgesi ailesine eklendi;
– Racing Kart 125 Shifter Asya Pasifik bölgesindeki “Gran Turismo” ailesine eklendi. (Otomobili Yarış Adabı’nı tamamladıktan sonra oyun içi Kredi ile satın alabilirsiniz. Otomobil, PlayStationStore üzerinden Yarış Adabı’nı tamamlamaya gerek olmaksızın da satın alınabilir.)

Kontrol Cihazı

– Fanatec CSL Elite (PS4 için) devir ışıkları uyumluluğu eklendi;
– Direksiyon çok fazla döndürüldüğünde verilen güç geri bildirim titreşiminin sıklığı ve kuvveti ayarlandı.

Fizik Simülasyon Modeli

– Lastik Aşınması değeri ayarlandı;
Diğer Geliştirmeler ve Ayarlamalar
– Mercedes-Benz F1 W08 EQ Power+ ‘17 (ve renk varyasyonlarının) otomobilinin dönüş sırasındaki yol tutuşu ve hibrit sistem düzenleme sistemi geliştirildi;
– TCS kontrolleri ayarlandı. (TCS 2 veya daha yüksek bir seviyedeyken arkadan itişli otomobillerle U dönüşü yapmak artık daha kolay);
– Pist dışına çıkıldığında lastiklerde biriken parçalar sebebiyle yaşanan tutuş kaybı miktarı ayarlandı.
– Çeşitli diğer hatalar düzeltildi.

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Anahtar Kelimeler:
playstation 4 oyun

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