Gran Turismo Sport güncellendi

PlayStation tarihinin efsane yarış oyunu serisi Gran Turismo, PlayStation 4 platformuna Gran Turismo Sport oyunu ile giriş yapmıştı. Güncellemeler ile sürekli yeni özelliklerin eklendiği Gran Turismo Sport bugün bir güncelleme daha aldı. Gran Turismo Sport v1.28 güncellemesi olarak geçen yeni sürümde bir çok yeni özellik yer alıyor.

Güncelleme ile oyuna BMW, Honda ve Porsche’nin yeni otomobilleri ekleniyor. Yeni sürüm ile ayrıca Fanatec CSL Elite kontrolcü desteği ve performans iyileştirmeleri de yapılıyor.

Yeni Otomobiller



– Şu 9 otomobil eklendi:

·Alfa Romeo Giulia TZ2 carrozzata da ZAGATO CN.AR750106 ’65

·BMW M3 GT (BMW Motorsport) ’11

·Dodge Viper SRT10 Coupe ’06

·Honda NSX Type R ’92

·Mazda RX500 ’70

·Nissan Fairlady Z 300ZX TwinTurbo 2-seater (Z32) ’89

·Plymouth XNR Ghia Roadster ’60

·Porsche 911 GT3 (996) ’01

·Porsche 911 GT3 (997) ’08

Pistler



– “Fuji Speedway” pisti 2 farklı düzen hâlinde eklendi:

·Fuji Speedway F

·Fuji Speedway GT

Senaryo Modu



– “GT League” bölümüne şu etkinlikler eklendi”:

·Acemi Ligi: “Dr Felix Wankel’ın Tutkusu”

·Amatör Lig: “Gerçek Pist Turları”

·Profesyonel Lig: “Grup 1 Kupası”

·”Yıldızlar ve Şeritler” Raunt 4 ve 5

·”J-Sport Buluşması” Raunt 4 ve 5

·”Mercedes AMG Grand Prix Rounds” 4 ve 5

·”Gr. 3 Dayanıklılık Serisi” Raunt 4

– “Red Bull Ring”, “Pist Deneyimi”ne eklendi.