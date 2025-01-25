Grand Kartal'dan sonra şimdi de Gazzelle Resort! Halit Ergül'ün diğer oteli de ihmaller zincirinin son halkası gibi...

Türkiye'nin en popüler kış tatili merkezlerinden Bolu'nun Kartalkaya mevkiinde yer alan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıktı. Bir faciaya dönen yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 51 kişi de yaralanmıştı. Yangınla alakalı olarak işletme sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Halit Ergül hakkında yapılan araştırma sonucu başka bir otelinde daha aynı ihmallerin bulunduğu ortaya çıktı!

ERGÜL'ÜN DİĞER OTELİNDE DE İHMAL VAR!

Türkiye gazetesinin haberine göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı ihmallerin bulunduğu tespit edilen işletme sahibi Halit Ergül'ün Gazelle Resort ve Spa Otel'inden de 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Grand Otel'in muhasebe personelleri Cemal Özer ile Mehmet Salun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Otel teknik personelleri Kadir Çelik, Tahsin Pekcan, Grand Kartal Otel'in teknik personelleri Murat Duman ve Gürkan Oskan, Grand Otel Teknik Personeli Bayram Utku ile Bahadır Bahar, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Karagöz gözaltına alındı.

İSMİ ÖĞRENİLEMEYEN 4 PERSONEL ADLİYEDE

Jandarmada işlemleri tamamlanan ancak isimleri öğrenilemeyen Gazelle Resort ve Spa Otel’de çalışan 4 personel adliyeye getirildi. Jandarma ekipleri tarafından şahıslar adliyenin arka kısmındaki otoparktan savcılığa götürüldü.