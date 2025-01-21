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Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti! Korku dolu anları anlattı: "İnsanlar çığlık çığlığaydı"

21.01.2025 15:59
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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Otelin 3'üncü katında konaklayan bir müşteri yaşananları anlatarak, "Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı. Çarşaf sarkıttılar, kimisi içeri girmeye çalıştı, kimisi atlamaya çalıştı" dedi.

Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti! Korku dolu anları anlattı: "İnsanlar çığlık çığlığaydı"

Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından dakikalar önce kontrol altına alındı. 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı otel, yangının ardından adeta kullanılamaz hale geldi. 234 kişinin konakladığı otelde bazı tatilciler çarşafları birleştirerek aşağıya indi. İtfaiye ekiplerinin oteldeki soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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"İNSANLAR ÇIĞLIK ÇIĞLIĞAYDI"

Otelin 3'üncü katında konaklayan Atakan Yelkovan, "Tanıdıklarım kurtuldu ama ben yine de bekliyorum. İçeride önemli eşyalarımız var, hem onları belki kurtarabiliriz hem de içeriden haber alırız diye bekliyoruz. Yangın kokusunu eşim aldı. Biz kısmen erken indik. Alarm çalmadı. 2 kat yanıyordu herhalde. Biz üst kata çıkmaya çalıştık ama çıkamadık, alevler vardı. Alt kata indik. Sonra buraya geldik. Etrafta itfaiye de yoktu. İtfaiyenin aşağıdan gelmesi yaklaşık 1-1,5 saat sürdü. Bu sırada 4'üncü, 5'inci katlar yanıyordu. Üst katlardaki insanlar çığlık çığlığaydı. Çarşaf sarkıttılar, kimisi içeri girmeye çalıştı, kimisi atlamaya çalıştı. Çocuğu içeride olan, arkadaşı içeride olan vardı. Yangın merdiveni yoktu. Biz 3'üncü kattaydık" dedi.

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Yelkovan, yangının ardından civardaki otellere sığındıkları da sözlerine ekledi.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi
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