Grand Kartal Otel faciasında suçlu bulunanların cezası ne olacak? 78 canın bedeli 4 yıl hapis mi?

Bolu’daki faciada kurumlar arasında ‘yetki’ tartışması yaşanırken, sorumluların alacağı cezalar merak konusu oldu. Hukukçular “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmanın cezası 2-15 yıl. Hâkim, yorum yetkisini kullanmazsa sanıklar ‘infaz yasası’na göre en fazla 4 yıl hapis yatıp çıkar” diyor.

Yangın yeterlilik belgesi veren Bolu Belediyesi, sorumluluğun kendilerinde olmadığını bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın denetleme yetkisinin belediyede olduğunu belirterek “Ama yeterlilik belgesini verdikten sonra denetleme yetkiniz var artık. Zorunluluk kısmı ise ister ayda bir gider, ister yılda bir gider” dedi. Ersoy “Buradan çıkacak sonuçlara göre belki mevzuatta, kanunlarda değişiklik yapmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Otelin tutuklu sahibi Halit Ergül ise savcılık ifadesinde denetimleri Bakanlığın yetki verdiği FQC Global Danışmanlık AŞ’nin gerçekleştirdiğini söyledi. Ergül, en son denetimin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapıldığını, yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilemediğini söyledi. Denetimi yapan şirket de “Biz sürdürülebilirlik belgesi veriyoruz, yangınla ilgili yetkimiz yok” dedi.

SORUMLULAR KİM?

Yetkiyle ilgili karşılıklı suçlamalar sürerken, sorumluların alacağı muhtemel cezalar ve cezaevinde kalma süreleri yürekleri bir kez daha burkacak. Avukat Rezan Epözdemir “Sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 85. maddesine göre ‘birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması’ söz konusu olduğu için tedbirsizlikle ve ölüme sebebiyet vermeden soruşturma yapılacak. Bu suçun cezası ise 2 yıldan 15 yıla kadar hapis. Bir defa tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikâr olan husus otelin sahibinin, sorumlu müdürünün ve işletmecinin hukuken sorumlu olmaları” dedi.

Epözdemir, yangın kafede çıkmış ise Belediye Başkan Yardımcısının ve denetimi yerine getiren “yangın güvenliği için burası uygundur” diyen kişilerin sorumluluğunun bulunacağının altını çizdi.

İŞ HAKİMİN YORUMUNA MI KALDI?

Avukat Hadi Dündar da suçlulara 78 kişinin ölümüne sebep olma suçundan ayrı ayrı ceza verilemeyeceğini ifade etti. Türkiye gazetesine konuşan Dündar, şunları söyledi: "TCK’nın 85. maddesi, ‘Fiil birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına sebep olmuşsa’ diyor. Yani, ‘Cezayı her bir insan için ayrı ayrı değerlendir’ demiyor. Yasa, bir kişinin ölümüne sebebiyet verildiği zaman taksirle 2 yılla 6 yıl arasında bir ceza öngörüyor.

Ancak birden fazla kişi öldüğünde, 2 yılla 15 yıl arasında bir ceza öngörülüyor. Onun için burada 78 kişinin ölümüne sebep olan kişi veya kişiler kusurlarının ağırlığına göre ceza alacak. Hâkimin en üst sınırdan yani 15 yıl ceza verdiğini düşünürsek, infaz yasasına göre, taksirli suç olduğu için, infazı yarı oranında yani 7,5 yıl olarak gerçekleşecek. 7,5 yılın da son 3 yılı denetimli serbestlik kapsamına girecek. Yani 78 kişinin canına mal olan suçlular 3,5 yıl veya 4 yıl cezaevinde yatıp serbest kalacak.”

Dündar, davaya bakacak olan hâkimin, yorum yapması sonucunda, suçun ‘olası kasta’ sokulup sanıklara en üstten ceza verilebileceğini, ancak bu durumda ölen her bir kişi için ayrı ayrı cezaya hükmedilebileceğini ifade etti. Çıkabilecek maksimum cezanın infazı 30 yıl.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır