Grand Kartal Otel'in skandalları bitmek bilmiyor! 2008'den beri çalışmıyormuş

Erol Perçin: “2008 yılında yapılması gereken otomatik yağmurlama sisteminin yapılmadığı görülmektedir. Bu sistemin yapılmaması nedeniyle yangın hızla yayılmış ve can kayıpları yaşanmıştır”

Perçin, yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "Yangın, ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği önceden tahmin edilemeyen bir felakettir. Ancak, bilim ve teknolojinin imkanlarıyla alınacak önlemlerle böyle trajik olayların önüne geçilebilir. Mühendislik çözümleri, düzenli bakım, kontroller ve denetimler bu tür kazaların önüne geçebilir. Bu tür olayların ölümlerle sonuçlanması bizleri derinden üzmektedir," dedi.

YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ YETERSİZDİ!

Perçin, yangın güvenliği önlemleriyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Oteller, diğer binalardan farklı olarak, konuklarının ve çalışanlarının güvenliği için çok daha kapsamlı önlemler almak zorundadır. Yangın oluşumu tamamen engellenemese de, alınacak güvenlik tedbirleri ile olası can kayıpları en aza indirilebilir. Yangın güvenliği, yangının önlenmesi ve başladığında hızla kontrol altına alınmasını sağlamaya yönelik bir dizi önlem gerektirir."

Perçin, yangının sebepleri ne olursa olsun, güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin net bir şekilde görüldüğünü belirtti: "Yangının nedeninin yapılacak incelemelerle açığa çıkacak olsa da, her şeyden önce güvenlik önlemlerinin eksik olduğu ortadadır. Otelde, yangın söndürme sistemlerinin ve güvenlik uyarı sistemlerinin doğru şekilde çalışmadığı anlaşılmaktadır."

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ZORUNLUYDU

Erol Perçin, otelin yangın güvenliği konusunda belirli yönetmeliklere uymadığını vurguladı.

"Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel, 161 odalı ve 350 yatak kapasiteli bir tesis. Yangından korunma yönetmeliğine göre, bu büyüklükteki otellerde otomatik yağmurlama (sprinkler) sisteminin bulunması zorunludur.

Ancak, otelin internet sitesinde görülen fotoğraflara göre bu sistemin 2008 yılında yapılması gereken otomatik yağmurlama sistemi eksiktir. Bu eksiklik nedeniyle yangın hızla yayıldı ve ciddi can kayıpları yaşandı," dedi.

Perçin, ayrıca yönetmelikte belirtilen diğer güvenlik tedbirlerinin de eksik olabileceğini dile getirdi: "Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, kaçış yollarının gereklilikleri ile uyumlu olup olmadığı bilinmiyor. Ancak, yangından kurtulanların ifadelerine göre, bu sistemler çalışmamış ve kaçış yolları tespit edilememiştir."

DENETİM EKSİKLERİ VE SORUMLULAR

Perçin, otel işletmelerinin yangın güvenliği sistemlerinin projelendirmesi ve uygulanmasının uzman mühendisler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekerek, yıllardır bu denetimlerin gerekliliğini vurguladıklarını belirtti: "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak, mühendisler tarafından hazırlanan projelerin, yönetmeliklere uygun olup olmadığının denetlenmesi gerektiğini savunuyoruz.

Ayrıca, yapılmış olan sistemlerin periyodik olarak kontrol edilmesi, kamusal güvenlik açısından son derece önemlidir. Bugün yaşadığımız bu acı olay, denetim eksikliklerinin ve bilimsel gerçeklerden sapmanın trajik sonuçlarını bir kez daha gözler önüne sermektedir.”

Perçin, yangın güvenliği sistemlerinin periyodik kontrollerinin ve bakımlarının yasal olarak zorunlu olduğuna da vurgu yaptı: "2013 yılında yayınlanan 'İş Ekipmanlarının Kontrolünde Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, yangın tesisatları yılda bir kez denetlenmelidir.

Ayrıca elektrik tesisatları ve havalandırma sistemleri de denetimlere tabidir. Bu mevzuatın uygulanabilmesi için etkin denetimler gereklidir. Ancak bu denetimler eksik kaldığında, can ve mal güvenliği ciddi şekilde tehlikeye girer."

"SORUMLULARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Perçin, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, sorumluların bir an önce hesap vermesi gerektiğini ifade etti: "Yaşanan bu acı olayın sorumluları, güvenlik önlemlerini ihmâl eden kurumlar ve kar hırsıyla güvenlik tedbirlerini ihmal eden işletme sahipleridir.

Bizler mühendisler ve mimarlar olarak, bu olayın takipçisi olacağımızı, sorumlular yargı önünde hesap verene kadar mücadelimizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz”

Perçin, son olarak şunları söyledi: "Güvenlik tedbirlerine gereken önemin verilmediği sürece, daha fazla hayat kaybedebiliriz. Bu felaketlerin önlenmesi için yasal düzenlemelere ve denetimlere ihtiyacımız var. Bizler, bilim ve tekniği esas alarak, güvenliği ön planda tutan bir anlayışla hareket edeceğiz." dedi.