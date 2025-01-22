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Grand Kartal Otel’le ilgili bir skandal iddia daha! ‘Kaçak kat’ iddiası görmezden mi gelindi?

22.01.2025 14:48
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Türkiye Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasını konuşmaya devam ederken ortaya çıkan yeni detaylar da kamuoyunda adeta infiale neden oluyor. Dikkat çeken son bilgiyi gazeteci İsmail Saymaz paylaştı. İddiaya göre Grand Kartal Otel’de kaçak kat var ve bu kata asansör bile çıkmıyor.

Grand Kartal Otel’le ilgili bir skandal iddia daha! ‘Kaçak kat’ iddiası görmezden mi gelindi?

Yanan otel için tartışma yaratacak bir iddia daha gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme getirdi. Saymaz’ın Halk TV’deki yazısına göre; Grand Kartal Otel’de kaçak kat var ve bu kata asansör çıkmıyor. İşte İsmail Saymaz’ın yazısındaki o detaylar:

"Bolu’da, 76 insanı kaybettiğimiz Grand Kartal Otel’de alarmın çalışmadığı, yangın merdivenlerinin içeride olduğu iddia ediliyor. Skandallar bununla sınırlı değil. Elime gelen bilgiye göre:

Otel, aslında Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsisli. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsisler Mehmet Ersoy döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na alındı. Tahsis, onaylama ve belgelendirme yetkileri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait.

İmar planıyla belirlenen kat sayısı aşılmış. Tesise belge verilirken kaçak kat varmış. Asansör kata çıkmıyormuş. Kaçak kat içeriden merdivenle çıkıldığında fark edilebiliyormuş. İddiaya göre bu aykırılık görmezden gelinerek otelin faaliyete devam etmesine izin verilmiş.

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Belediye imalat ve yapılaşma yoksa tesise bir defa belge verir. Denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda Bakanlık yangın merdiveni ve önlemleri olmayan tesise belge veremez. Durumu belediyeye bildirmek zorunda. Acaba bildirdi mi? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Hayır” diye yanıt veriyor.

Denetim ne zaman yapıldı? Yangın tatbikatı yapıldı mı? Üst düzey bir talimatla bu durum görmezden gelinmiş, tesise işletme belgesi verilmiş olabilir mi? Yangının çıktığı dördüncü kattaki restoran turizm işletme belgesine işlendi mi?"Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsmail Saymaz kaçak Grand Kartal Otel
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