Grand Kartal Otel muhasebecisi itiraf etti! Otel para harcamamak için 78 kişinin canına kıymış... Raporu geri çekme aklını Bolu Belediye Başkan Yardımcısı vermiş!

Grand Kartal Otel’in Muhasebecisi Kadir Özdemir’in ifadelerinde yer alan ayrıntılar isyan ettirdi. Grand Kartal Otel’de muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Kadir Özdemir, otelin yangın denetimi için başvuru yapan kişi olarak dikkat çekiyor. Özdemir’in 12 Aralık 2024’teki başvurusunun ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları, otelde denetim gerçekleştirmişti. Denetim sonucunda, otelin yangın güvenliği açısından uygun olmadığına dair bir rapor hazırlanmış ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne sunulmuştu.

OTEL YÖNETİCİSİ ‘İPTAL DİLEKÇESİ VERİN’ DEMİŞ!

Kadir Özdemir ifadesinde, “İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine şirketteki yöneticim Ahmet Demir’i arayarak durumu kendisine ilettim” demiş. Yaşananları detaylandıran Özdemir, şunları ekledi:

“Ahmet Demir’e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine ‘iptal dilekçesi verin’ demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel’in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm.

Emir Aras da bana bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim” dedi”

İPTAL DİLEKÇESİ ANINDA KABUL EDİLDİ

Kadir Özdemir’in ifadesine göre, Grand Kartal Otel’in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024’te verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024’te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.

GÜLENER İFADESİNDE 'RAPORUN DÜZENLENİP DÜZENLENMEDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Öte yandan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in ifadesinde rapor hazırlanıp hazırlanmadığını hatırlamadığını söylemişti. Gülener'in bu açıklaması tepki çekti. İfadesinde Ahmet Demir ile telefonda görüştüğünü söyleyen Gülener, "Bir evrakı olduğunu, evraka bakabilir misiniz dedi. Dilekçesini verdiği aşamadan sonra olabilir. Zaten verilen dilekçelerde bize başvurulması rutin bir iştir. Önceden uygunsuzluk raporu düzenlenip düzenlenmediğini hatırlamıyorum. Talep üzerine yapılan denetimlerde eksiklik geldiğinde uygunsuzluk raporunu şahsa teslim ederiz. Yani talep edene teslim ederiz. Ben Grand Kartal Otel sahiplerini yakından tanımam" dedi.