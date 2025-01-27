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Grand Kartal Otel muhasebecisi itiraf etti! Para harcamamak için yaptılar... Denetim 1 gün sonra nasıl iptal edildi?

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
27.01.2025 13:00
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Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciası ile ilgili skandal detaylar tek tek ortaya çıkmaya devam ederken otelin muhasebecisi Kadir Özdemir’in ifadeleri infial yaratacak bir bilgiyi daha gün yüzüne çıkardı. Yangın denetimi ile ilgili belediyeden verilen raporun para harcamamak için otel yöneticileri tarafından iptal ettirildiği ortaya çıktı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in, itfaiyenin otel denetimini anında iptal etmesi ise dikkat çekti. İşte detaylar…

Grand Kartal Otel muhasebecisi itiraf etti! Para harcamamak için yaptılar... Denetim 1 gün sonra nasıl iptal edildi?

Grand Kartal Otel’in Muhasebecisi Kadir Özdemir’in ifadelerinde yer alan ayrıntılar isyan ettirdi. Grand Kartal Otel’de muhasebe biriminde yönetici olarak görev yapan Kadir Özdemir, otelin yangın denetimi için başvuru yapan kişi olarak dikkat çekiyor. Özdemir’in 12 Aralık 2024’teki başvurusunun ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları, otelde denetim gerçekleştirmişti. Denetim sonucunda, otelin yangın güvenliği açısından uygun olmadığına dair bir rapor hazırlanmış ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne sunulmuştu.

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OTEL YÖNETİCİSİ ‘İPTAL DİLEKÇESİ VERİN’ DEMİŞ!

Kadir Özdemir ifadesinde, “İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendim. Bunun üzerine şirketteki yöneticim Ahmet Demir’i arayarak durumu kendisine ilettim” demiş. Yaşananları detaylandıran Özdemir, şunları ekledi:

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“Ahmet Demir’e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine ‘iptal dilekçesi verin’ demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel’in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm.

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Emir Aras da bana bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim” dedi”

İPTAL DİLEKÇESİ ANINDA KABUL EDİLDİ

Kadir Özdemir’in ifadesine göre, Grand Kartal Otel’in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024’te verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024’te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu İtfaiye
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