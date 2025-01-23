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  4. Grand Kartal otel mühürlendi! İçerde arama da yapılacak! Sağlık Bakanlığı yaralıların son durumunu açıkladı…

Grand Kartal otel mühürlendi! İçerde arama da yapılacak! Sağlık Bakanlığı yaralıların son durumunu açıkladı…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
23.01.2025 13:58
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde önceki gece 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlenirken Sağlık Bakanlığı da yaptığı son açıklama ile yaralılar hakkında bilgi verdi.

Grand Kartal otel mühürlendi! İçerde arama da yapılacak! Sağlık Bakanlığı yaralıların son durumunu açıkladı…

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde önceki gün çıkan, 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de önceki gece yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 79 kişi hayatını kaybetti. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 11 kişi gözaltına alındı.

Büyük hasar gören otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 40 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 10 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Grand Kartal Otel
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