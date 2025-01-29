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Grand Kartal Oteli denetleyen firmanın yetkilisi de gözaltına alınmıştı! Ali Ağaoğlu hakkında karar verildi, ilk sözleri bu oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.01.2025 16:21
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangınla ile ilgili soruşturma sürüyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve tutuklamalar gerçekleşmişti. Oteli denetleyen firmanın yetkilisi Ali Ağaoğlu da gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ağaoğlu adli kontrolle serbest kaldı.

Grand Kartal Oteli denetleyen firmanın yetkilisi de gözaltına alınmıştı! Ali Ağaoğlu hakkında karar verildi, ilk sözleri bu oldu

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta sabaha karşı yangın çıkmıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası ihmal zincirleri ortaya çıkarken başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alınmış otel sahibi ve işletme müdürü tutuklanmıştı.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Gözaltına alınanlar arasında oteli denetleyen firmanın yetkilisi Ali Ağaoğlu da bulunuyordu. Ekol TV'nin haberine göre Ağaoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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"ÇOK YORGUNUM"

Adliye çıkışı aracına binen Ağaoğlu, gazetecilere "Özür dilerim, çok yorgunum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu otel
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