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Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

22.10.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatını öğrenmek için artık daha fazla beklemeye gerek kalmadı. Rockstar Games, yenilenmiş GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas üçlemesi Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın çıkış tarihini ve Türkiye fiyatını açıkladı.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Rockstar Games'in geliştirdiğini açıkladığı Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı için daha önce birçok iddia ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan biri sızıntıyla ise GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın 65-80 euro arasında bir fiyat ile çıkış yapabileceği söylenmişti. Şimdi ise Rockstar Games bizleri daha fazla bekletmedi ve GTA: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.

Rockstar Games'in açıklamasına göre Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın çıkış tarihi 11 Kasım 2021 olarak belirlendi. Oyunun fiziksel kopyasına sahip olmak isteyenler ise biraz daha fazla beklemek zorunda. Peki Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı ne kadar?

İŞTE GTA: THE TRILOGY'NİN TÜRKİYE FİYATI

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı PC için 529 TL olarak açıklandı. PlayStation 5, PlayStation 4 ile birlikte Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X için de fiyat aynı. Yani 529 TL.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ın fiyatı göründü!GTA: The Trilogy - The Definitive Edition'ın fiyatı göründü!

Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'dan görüntülerin yer aldığı bir fragman da yayınladı.

GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY - THE DEFINITIVE EDITION'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minumum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R9 280
  • Depolama alanı: 45 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i7-6600K veya AMD Ryzen 5 2600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 570
  • Depolama alanı: 45 GB
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