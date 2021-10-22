Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Rockstar Games'in geliştirdiğini açıkladığı Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı için daha önce birçok iddia ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan biri sızıntıyla ise GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın yenilenmiş sürümlerinin yer aldığı Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın 65-80 euro arasında bir fiyat ile çıkış yapabileceği söylenmişti. Şimdi ise Rockstar Games bizleri daha fazla bekletmedi ve GTA: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.
Rockstar Games'in açıklamasına göre Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın çıkış tarihi 11 Kasım 2021 olarak belirlendi. Oyunun fiziksel kopyasına sahip olmak isteyenler ise biraz daha fazla beklemek zorunda. Peki Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı ne kadar?
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın fiyatı PC için 529 TL olarak açıklandı. PlayStation 5, PlayStation 4 ile birlikte Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X için de fiyat aynı. Yani 529 TL.
Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'dan görüntülerin yer aldığı bir fragman da yayınladı.