Graphika adlı bilgi araştırma şirketi Rusya merkezli dezenformasyon kampanyası yürüten bir grup tespit etti

Graphika adlı bilgi araştırma şirketi, Rusya merkezli bir hacker grubunun, gelişkin yeni teknikler kullanarak ve yıllarca sosyal medya şirketleri tarafından tespit edilmeden yanlış bilgi yaydığını belirten bir rapor yayımladı.

Raporda yer alan bilgilere göre, Secondary Infektion adı verilen grup altı yıl önce kurulmuş ve en azından bu yıl başına dek aktif olmaya devam etmiş.

Raporda, grubun paylaştığı içeriklerin yüzde 4'ünün Türkiye'yi hedef aldığı ve Türkiye'den "saldırgan" ve "bölgede istikrarı bozan güç" olarak söz ettiği belirtiliyor.

Grubun yarattığı içerikleri 300'den fazla platformda ve internet forumlarında 7 dilde paylaşma ve bu paylaşımlar için geçici hesaplar kullanma yoluyla iz bırakmadığı ve bu şekilde tespit edilmekten kaçındığı belirtiliyor.

Graphika'ya göre grup, bu yılın başlarında ABD'yi gizli bir laboratuvarda koronavirüsü yaratmakla suçlayan içerikler paylaşmış.

2014'te Rusya merkezli LiveJournal adlı platformda faaliyetlerine başlayan 'Secondary Infektion' grubu, kısa bir süre sonra Twitter ve YouTube platformlarına, daha sonra Reddit, Medium ve hatta BuzzFeed'in kullanıcıların yarattığı içerik bölümünü kullanmaya geçmiş.