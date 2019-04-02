HABER

Gratis Resim Yarışması'nda çocuklar çevreyi korumayı resmedecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:40 | Son Güncelleme

Gratis'in 10 yıldır geleneksel hale gelen "Çocuklar Arası Resim Yarışması", bu yıl ADEL sponsorluğunda Türkiye'nin dört bir yanından 7-10 yaş arasındaki çocukların katılımı ile yapılacak

İSTANBUL (AA) - Gratis’in 10 yıldır geleneksel hale gelen "Çocuklar Arası Resim Yarışması", bu yıl ADEL sponsorluğunda Türkiye’nin dört bir yanından 7-10 yaş arasındaki çocukların katılımı ile gerçekleştirilecek.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Gratis’in Türkiye çapında 2010 yılından bu yana düzenlediği ve gelenekselleşen "Çocuklar Arası Resim Yarışması"nda çocuklar bu yıl, "Çevreni nasıl koruyorsun?" temalı resimler yapacak.

10’uncu yıl sponsorluğunu ADEL’in üstlendiği resim yarışmasına, Türkiye’nin her yerinden 7-10 yaş aralığındaki tüm çocuklar katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen çocukların "Çevreni nasıl koruyorsun?" temalı resimlerini velileri ile birlikte en yakındaki Gratis mağazasına teslim etmesi yeterli olacak.

Gratis yarışmaya katılacak küçük ressamların yanı sıra 23 Nisan 2019'da Gratis mağazalarına gelen tüm çocuklara "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" hediyesi olarak da ADEL suluboya seti dağıtacak.

Resim yarışmasına son katılım tarihi olarak belirlenen 30 Nisan 2019’a kadar yaptıkları resimleri Gratis mağazalarına teslim eden çocukların eserleri, jüri tarafından değerlendirilecek.

Dereceye girenlerin ödüllendirileceği resim yarışmasında kazananlar, 31 Mayıs 2019'da Gratis’in resmi internet sitesinde açıklanacak.

PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar
CHP'den Köyceğiz'deki seçim sonucuna itirazCHP'den Köyceğiz'deki seçim sonucuna itiraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Arası Resim Yarışması gratis

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

Antalya'da Nisan'da deniz keyfi

10 kişiye özel tur! Ünlü fotoğrafçılar ve bloggerlar her detayı fotoğrafladılar

10 kişiye özel tur! Her detayı fotoğrafladılar

Kartal'da çöken binaya ilişkin 3 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Kartal'da çöken binaya ilişkin istenen cezalar belli oldu

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

'Hassas burunlar' zehir tacirlerine geçit vermiyor

Görür görmez telefona sarıldılar! Aksu Çayı'nda şaşırtan anlar

Görür görmez telefona sarıldılar! Avlanmak isterken...

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

Bir anda dolmaya başladı! Bölge hızla boşaltılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.