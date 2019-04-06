HABER

Gratis, Türkiye’de 600 mağazaya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Gratis, Ankara İvedik Cadde Mağazası ile Ankara’da 52’nci, Türkiye’deki 600’üncü mağazasına ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen kişisel bakım marketi Gratis, 600’üncü mağazasını Ankara’da açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gratis, 600’üncü mağazasını Ankara’da açtı. Tüketicilerin alışveriş deneyimlerini yeniden şekillendirme hedefi ile 10 yıl önce yola çıkan ve bu süreçte kişisel bakım sektörüne yeni bir vizyon kazandıran Gratis, Ankara İvedik Cadde Mağazası ile Ankara’da 52’nci,Türkiye’deki 600’üncü mağazasına ulaştı.

Gratis, Ankara İvedik Cadde Mağazası'nda da müşterilerine makyaj ürünlerinden cilt bakımına, bebek bakımından temizlik ürünlerine ve hijyenden atıştırmalığa kadar 12 farklı kategoride 8 binden fazla ürün sunacak.

Uzmanlığı ve fark yaratan servis anlayışı ile ayrıcalıklı hizmetler sunan Gratis, büyümesini yeni yatırımları ile sürdürüyor. Yaygın hizmet ağı ile sektörde liderliğini sürdüren Gratis, yakın zamanda başlattığı koşulsuz iade dönemi gibi sektörün hizmet çıtasını yükselten hizmetleriyle de müşteri deneyimlerinde yenilikler sunuyor.

Tüketiciler tarafından "aşık olunan marka" ve "kişisel bakım sektörünün 1 numaralı markası" seçilerek birçok ödül alan Gratis, Türkiye çapında 78 ilde 600 satış noktası ile hizmet vermeye devam edecek.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Ardahan'da sanatçı başkandan konserli kutlamaArdahan'da sanatçı başkandan konserli kutlama
Ahşap gemi yapımı ona terapi gibi geliyorAhşap gemi yapımı ona terapi gibi geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gratis

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Atatürk Havalimanı'na veda!

Atatürk Havalimanı'na veda!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Şeyma Subaşı bunu ilk kez yaptı!

Şeyma Subaşı bunu ilk kez yaptı!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari’de 15 günlük yasak

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Atatürk Havalimanı'nda son anons!

Atatürk Havalimanı'nda son anons!

İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

İstanbul'da 'Büyük Göç' sürüyor

Uşak’ta 5 genç otomobille gölete uçtu

5 genç otomobille gölete uçtu!

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.