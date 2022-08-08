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Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton-John kimdir? Olivia Newton-John neden öldü, kaç yaşındaydı?

08.08.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton-John yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü sanatçının eşi John Easterling duyurdu. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi, Grease filmi ile bir döneme damga vuran Avustralyalı şarkıcının hayatına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton-John kimdir? Olivia Newton-John neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Grease müzikalinin yıldızı Olivia Newton-John kimdir? Olivia Newton-John neden öldü, kaç yaşındaydı?

Olivia Newton-John hayata gözlerini yumdu. John Easterling, eşinin bu sabah Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde ailesi ve arkadaşlarının yanında hayatını kaybettiğini belirtti. Çıkan haberler sonrası birçok kişi internette "Olivia Newton-John kimdir?" "Olivia Newton-John neden öldü?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ünlü yıldıza ilişkin merak edilenler haberimizde...

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OLİVİA NEWTON-JOHN KİMDİR?

Olivia Newton-John, 26 Eylül 1948’de İngiltere’de doğdu.

ilk single’ını 1966'da İngiltere'de kaydettikten sonra I Honestly Love You, Have You Never Been Mellow, Please Mr.Please gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Olivia Newton-John, 1974 yılında Eurovision'da Long Live Love adlı şarkıyla İngiltere'yi temsil etmiştir. Ünlü şarkıcı yarışmadan dördüncülükle ayrılmıştır.

1978’in en çok hasılat yapan filmi olan Grease’te oynayan Newton-John sonrasında Totally Hot albümünü çıkardı.

Olivia Newton-John büyük bütçeli filmlerde de oynamıştır.

Olivia Newton-John kariyeri boyunca dört Grammy Ödülü kazanmıştır.

Ünlü ismin albümünün 100 milyondan fazla sattığı bilinmektedir.

OLİVİA NEWTON-JOHN NEDEN ÖLDÜ?

Olivia Newton-John göğüs kanserine yenik düştü.

Ünlü sanatçının eşi John Easterling yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Dame Olivia Newton-John, bu sabah Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde ailesi ve arkadaşlarının yanında huzur içinde vefat etti. Herkesin zor zamanda ailenin mahremiyetine saygı duymasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Easterling açıklamayı eşinin Instagram hesabından yayınladı ve “Olivia, 30 yılı aşkın süredir meme kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak umudun simgesi olmuştu”

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