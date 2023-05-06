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Green Card ABD vize mülakatı ne zaman? Green Card mülakat tarihleri belli oldu

06.05.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card ABD vize mülakat tarihleri tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ABD'de evlilik, çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenler için başvuru işlemleri tamamlandı. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çecrildi. Peki, Green Card mülakatları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Green Card ABD vize mülakatı ne zaman? Green Card mülakat tarihleri belli oldu

Green Card başvuru sonuçları ve mülakat tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma imkanı sağlayan Yeşil Kart başvuruları 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler mülakat sonuçlarına çevrildi. Green Card ABD vize mülakatı ne zaman? Green Card mülakat tarihleri belli oldu mu? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından her yıl alınan Green Card başvuruları bu yıl 5 Ekim'de başladı ve 8 Kasım'da sona erdi. ABD Freetown Büyükelçiliği, başvuru sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da açıklanması bekleniyor.

GREEN CARD ABD VİZE MÜLAKATI NE ZAMAN?

Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları ise 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Green Card çekilişini kazanıp bu tarihler arasında vize almayanlar haklarını kaybedecek.

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KİMLER GREEN CARD ALABİLİR?

Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.

Green Card almak için İngilizce bilme şartı da aranmaz. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler Green Card alabilirler. Bunun yanı sıra evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler. Çünkü bu şekilde evli çiftlerin de Green Card alma şansı artacaktır.


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