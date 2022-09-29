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Green Card aile bireyleri şartı: Green Card ile ailemden kimleri Amerika'ya götürebilirim?

27.09.2022 03:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen bir göçmen vizesidir. Bu kart ile bir Amerika vatandaşının yararlandığı tüm imkânlardan yararlanmak mümkündür. Düzenlenen özel bir çekilişe katılarak Green Card kazanma şansı elde edilir. Ancak bu çekilişe katılmanın da bazı koşuları bulunur. Kazanan kişiler aile bireylerinin de aynı imkânlardan faydalanmasını sağlarlar.

Green Card aile bireyleri şartı: Green Card ile ailemden kimleri Amerika'ya götürebilirim?

Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde çalışma ya da kalıcı ikamet elde edebilmenin bir yolu da Green Card'dır. Her yıl aynı zaman aralığında yapılan çekilişlerin sonucunda kişiler bu kartı alma hakkı kazanırlar. Çekilişe katılmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekliliği bulunur. Bu şartların başında on sekiz yaşı doldurmuş olmak, ABD hükumetinin askıya almadığı ülkelerin vatandaşı olmak ve pasaport sahibi olmak vardır.

Bazı durumlarda yalnızca iş nedeniyle Green Card da alınabilir. Çekilişe katılarak bu karta sahip olunduğu durumlarda aile bireylerinden biri çekilişi kazandığı zaman diğer aile bireylerinin de Green Card imkânlarından faydalanma imkânı doğar.

Green Card başvuru ücreti var mı? Green Card ile Amerika göçmen vizesine başvurmak için ücret ödenir mi?Green Card başvuru ücreti var mı? Green Card ile Amerika göçmen vizesine başvurmak için ücret ödenir mi?

Green Card aile başvurusu nasıl yapılır?

Green Card aile bireyleri şartına göre aileden bir kişinin çekilişi kazanması hâlinde tüm aile bireyleri aynı imkânlardan faydalanabilir. Program dâhilindeki en temel durumlardan biri göçmenlerin aile birliğini sağlamaktır. Amerika Birleşik Devleti vatandaşları ya da Green Card alma hakkı kazanan kişiler ile evli ya da onların çocukları olan kişiler de Green Card alma hakkına sahip olurlar. Bir kişi Green Card başvurusu yapacağı zaman yanında bazı kişileri de ekleyebilir.

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Green Card ile ailemden kimleri Amerika'ya götürebilirim?

Evli olan kişiler başvuru formlarına eşlerinin ve varsa çocuklarının isimlerini eklemelilerdir. O kişilerin bilgileri de formlardaki ilgili yerler doldurularak verilmelidir. Green Card alma hakkı kazanan kişiler, aynı evde olma zorunluluğu bulunmaksızın çocuklarını da başvuruya ekleyebilirler.

Yirmi bir yaşından küçük ve medeni durumu bekar olan her çocuk, başvuru formuna eklenme hakkına sahiptir. Doğum tarihi, isim, soy isim, cinsiyet, doğdukları şehir ve benzeri tüm bilgilerin formda doğru şekilde ibraz edilmesi gerekir. Diğer aile bireylerini başvuruya eklemek için en önemli koşul ülkedir. Çocuk ya da eş, ABD hükumeti tarafından uygun olduğu belirtilen ülkelerin vatandaşları olmalıdır. Çekiliş koşullarına uygun olmayan, başvurusu askıya alınmış olan ülkelerin vatandaşlarının başvurusu reddedilir.

Anne ve babası aynı ülkenin vatandaşlığında olmayan çocuklar, o ülkede doğmamış olan çocuklar, anne ya da babasının uyruğu ile başvuruda bulunmak hakkına sahiptir.

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