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Green Card başvuru şartları neler? Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri

01.11.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card başvuru şartları ve tarihleri netleşti. Green Card sahibi vatandaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ikamet edebiliyor ve süresiz çalışma hakkına sahip olabiliyorlar. Başvuru süreci devam eden Green Card ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Green Card başvuru şartları neler? Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri...

Green Card başvuru şartları neler? Green Card başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri

Green Card başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını sorguluyorlar. DV Lottery resmi web sitesinden Green Card'a ücretsiz bir şekilde başvurulabiliyor. Green Card başvuru şartları 2022 arasında pasaport ve İngilizce şartı yer alıyor. İşte Green Card başvuru sürecine dair detaylar...

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ

Green Card başvuruları 5 Ekim 2022'de başladı. Green Card başvuruları 8 Kasım 2022'de bitecek.

Green Card başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? İşte başvuru şartları

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI 2022

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak. Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.

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GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery http://dvprogram.state.gov resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

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