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Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç tarihi belli mi? İşte başvuru sorgulama ekranı!

30.11.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devlet'lerinde yaşamak isteyenler Green Card başvurularını 5 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında yaptı. Green Card başvurularının alınmasıyla gözler, başvuru sonuçlarına çevrildi. Green Card başvuru sonuçları araştırılıyor. Peki Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç tarihi belli mi? İşte başvuru sorgulama ekranı!

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç tarihi belli mi? İşte başvuru sorgulama ekranı!

Kasım ayının sonlarına gelinmesiyle, Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Çekiliş sonuçlarının, ilerleyen aylarda açıklanması bekleniyor. Peki Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç tarihi belli mi? İşte başvuru sorgulama ekranı!

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuruları sona erdi.

Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 5 Ekim (bugün) - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Başvurular Türkiye saati ile 20.00'da sona erdi. Başvuru sonuçları ise 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

Green Card başvuru sonuçları, internet üzerinden açıklanacak.

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır.

Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.

Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.

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