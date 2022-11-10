Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nasıl ve nereden öğrenilir? 2022 Green Card başvuru sonuçları tarihi!

Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 Ekim'de başlayan başvuru süreci 8 Kasım Salı günü sona erdi. Şimdi gözler Green Card başvuru sonuçları için yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte Green Card başvuru sonuçları ile ilgili merak edilenler...
Green Card başvuruları 5 Ekim'de başlamıştı.
Başvurular 8 Kasım'da saat 20.00 itibarıyla sona erdi.
Başvuru yapanların gözleri, Green Card başvuru sonuçlarına çevrildi.
Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023'te açıklanacak.