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Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nasıl ve nereden öğrenilir? 2022 Green Card başvuru sonuçları tarihi!

10.11.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card başvuru sonuçları tarihi Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve yaşama fırsatı için katılım sağlayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başvuruların sona ermesinin ardından birçok kişi konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nasıl ve nereden öğrenilir? İşte Green Card başvuru sonuç tarihi...

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nasıl ve nereden öğrenilir? 2022 Green Card başvuru sonuçları tarihi!

Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 Ekim'de başlayan başvuru süreci 8 Kasım Salı günü sona erdi. Şimdi gözler Green Card başvuru sonuçları için yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte Green Card başvuru sonuçları ile ilgili merak edilenler...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuruları 5 Ekim'de başlamıştı.

Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi

Başvurular 8 Kasım'da saat 20.00 itibarıyla sona erdi.

Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi

Başvuru yapanların gözleri, Green Card başvuru sonuçlarına çevrildi.

Green Card başvuru sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi

Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023'te açıklanacak.

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