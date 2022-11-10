Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nasıl ve nereden öğrenilir? 2022 Green Card başvuru sonuçları tarihi!

Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 Ekim'de başlayan başvuru süreci 8 Kasım Salı günü sona erdi. Şimdi gözler Green Card başvuru sonuçları için yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte Green Card başvuru sonuçları ile ilgili merak edilenler...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuruları 5 Ekim'de başlamıştı.

Başvurular 8 Kasım'da saat 20.00 itibarıyla sona erdi.

Başvuru yapanların gözleri, Green Card başvuru sonuçlarına çevrildi.

Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023'te açıklanacak.



