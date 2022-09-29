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Green Card başvuru yaş sınırı nedir? Green Card başvurularında yaş sınırı var mı?

27.09.2022 02:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card, sahip olan kişiye Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde çalışma ve kalıcı ikamet hakkı veren bir belgedir. ABD hükümeti tarafından düzenlenen özel bir çekilişin kazananlarına verilir. Bu çekilişe katılmak için de bazı şartlar bulunur. Bu şartlardan biri de yaş sınırı ile ilgilidir.

Green Card başvuru yaş sınırı nedir? Green Card başvurularında yaş sınırı var mı?

Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'na göre düzenlenen kurallar dâhilinde Green Card verilmektedir. Bu karta sahip olmak isteyen kişiler Amerika Birleşik Devletleri tarafından özel olarak düzenlenen çekilişe katılmalıdır. Ancak bu çekilişe katılmak için de bazı şartların sağlanması gerekir. Şartlar yerine getirildikten sonra posta yolu ile ya da şahsen değil resmî internet sitesi üzerinden başvuru yapılır.

Çekilişin başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte kazananların yayınlanacağı tarihler de önceden açıklanır. Bu tarihler her yıl aynı zaman dilimi içinde olur. Çekilişi kazanan kişiler de başvuru yapılan siteden açıklanır. Kazanan kişiler, başvuru yaptıkları site üzerinden bazı formları doldurmalıdır. Bu işlemin ardından büyükelçilik tarafından açıklanan tarihler arasında mülakata kabul edilirler.

Gerekli katılım şartları arasında yaş şartı da bulunur. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri hükumeti tarafından başvurusu askıya alınmamış ülkelerin vatandaşları Green Card çekilişine katılma hakkına sahiptir.

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Green Card yaş sınırı var mı?

Green Card sahip olmak için düzenlenen çekilişe katılmanın bazı koşulları vardır. Bu koşullar arasında özellikle belirtilen bir yaş sınırlaması yer almaz. Başvuru yapacak olan kişiler en az lise mezunu olmalıdır. Aynı zamanda kişinin son beş yıl içinde, en az iki yıllık bir deneyim ya da tecrübe gerektiren bir işte çalışmış olması gerekir.

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Green Card başvuru yaş sınırı nedir?

Başvuru yapacak olan kişilerin on sekiz yaşını doldurmuş olması gereklidir. Kriterlerin arasında yaş şartı yer almasa da lise veya denklik bir eğitim almış olmak koşullar arasında yer alır. Kişinin 12 yıllık resmî bir ilk ve orta öğretim kursunu başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bu nedenle on sekiz yaşını dolduran kişilerin başvuruları kabul edilir.

Çekilişi kazanan kişiler eğer varsa eşlerinin ve çocuklarını da Green Card imkanlarından faydalanmalarını sağlayabilirler. Aileden birinin çekilişi kazanması tüm ailenin kazanmış olması anlamına gelir. On sekiz yaş altı kişiler, ailelerinin çekilişe katılma hakkından faydalanabilir. Anne ya da babası aracılığı ile çekilişin kazanılma hâlinde Green Card imkânlarından yararlanma fırsatı elde eder.

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