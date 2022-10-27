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Green Card başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? İşte başvuru şartları

27.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card başvurularının sona ermesine kısa bir zaman kaldı. ABD'de kalıcı ikamet ve süresiz çalışma izni almak isteyen vatandaşlar, Green Card başvuru detaylarını araştırmaya başladı. Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Peki Green Card başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? İşte başvuru şartları...

Green Card başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? İşte başvuru şartları

Bilindiği üzere Green Card başvuruları 5 Ekim 2022'de başladı. Green Card başvuru şartları 2022 arasında pasaport ve İngilizce şartı yer alıyor. Öte yandan başvuru yaparken gerekli olan bilgilerin hatasız girilmesi gerekiyor. Peki Green Card başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Green Card başvurusu ne zaman bitiyor? İşte başvuru şartları...

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Green Card başvuruları 8 Kasım 2022'de bitecek. Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery (http://dvprogram.state.gov) resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

Green Card çekilişi başvurularında artık pasaport şartı aranmayacak. Başvurmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuruda bulunabilecek.

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