Green Card çekilişi ne zaman? Green Card çekiliş tarihi nedir, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Yeşil Kart ya da Green Card daimi ikametgâh kartıdır. Birleşik devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kurallarına göre verilir. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri tarafından özel olarak online yapılan bir çekilişle Yeşil Kart almaya hak kazanılır. Bu çekiliş her yıl belirli zamanlarda yapılır. Çekiliş için gerekli koşulları yerine getiren herkes bu çekilişe katılarak Green Card kazanma şansı yakalayabilir. Pasaport sahibi olmak ve liste dışı kalmamış ülkelerden katılmak asıl koşullar arasındadır. Green Card çekiliş tarihi ne zaman?

Green Card çekilişi ne zaman yapılır?

Green Card için online çekiliş Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenmektedir. Her yıl ekim ayının ilk haftasında başlar. 2023 yılı için açıklanan çekiliş ve sonuçların açıklanma tarihleri şu şekilde verilmiştir:

Başvuru tarih aralığı: 5 Ekim 2022 – 8 Kasım 2022

Sonuçların açıklanması: 7 Mayıs 2023 Saat: 19:00

Green Card çekilişi sonuçları açıklanma tarihi nedir?

Başvurular Green Card'ın resmî internet sayfasından başvuru gerçekleştirilir. Elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Çekilişin sonuçları her yıl mayıs ayının ilk haftası yapılır. Tüm koşullar yerine getirilerek kasım ayının son haftasına kadar çekilişe katılma hakkı vardır. Çekiliş sonuçlarının 2023 yılı için 7 Mayıs olarak belirlendiği açıklanmıştır.

Çekilişe katılma hakkı olan ülkelerden katılmak çekiliş için ana koşul olarak belirlenmiştir. Başvuru yapabilmek için ayrıca 18 yaşın üstünde olma gerekliliği bulunur. Sonuçlar Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik Dairesine ait resmî internet sitesinden de açıklanır.



