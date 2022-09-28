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Green Card çıkma ihtimali nedir? Green Card çıkma olasılığı, yüzdesi kaç?

26.09.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card sahibi olan herkes Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde çalışma ve yaşama hakkına da sahip olur. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenen çekiliş ile bazı kişiler bu hakkı elde eder. Çekilişte kazanma olasılığı bazı koşullara göre değişkenlik gösterir.

Green Card çıkma ihtimali nedir? Green Card çıkma olasılığı, yüzdesi kaç?

Yeşil Kart ya da Green Card devamlı ikametgâh kartıdır. Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası dâhilinde haklar sağlayan bir belgedir. Kişilerin Amerika Birleşik Devletleri içinde çalışma ya da yaşama hakkını sağlar. Bu karta sahip olmak için bazı koşullar sağlanmalıdır. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından her yıl online olarak düzenlenen özel bir online çekilişe katılmak gerekir. Çekilişe katılma şartlarından biri pasaport sahibi olmaktır. Peki, Green card çıkma olasılığı nedir? Neye göre belirlenir?

Green card çıkma ihtimali nasıl artar?

Green card için yapılan özel çekilişe katılırken bazı koşulları yerine getirerek green card çıkma ihtimalini yükseltmek mümkün olabilir. Şansı arttırmak için en önemli adım, birden çok senelik olan başvuru paketlerini seçmektir.

Bugüne dek yapılan istatiksel araştırmalara göre her yirmi başvurudan biri kazanmıştır. Çekiliş başladıktan sonra birkaç ülkenin adaylığı iptal edilmiştir. Bu da diğer ülkelerden katılan kişilerin kazanma olasılığını arttıran bir ihtimal olmuştur. Green card çıkma yüzdesi oranı ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Türkiye için Green Card çıkma yüzde oranı geçmiş yıllardaki oranlar hesaplandığında % 2 civarı olarak belirlenmiştir.

Green card çekilişi kazanma şansı nedir?

Çekiliş başvurusunda belge eksikliği, pasaport eksikliği, başvurulan ülkenin adaylığının iptal edilmesi gibi engellere takılmazsa katılan kişinin kazanma olasılığı yüksektir. Olumsuz bir durumun gerçekleşmesi hâlinde yapılan başvuru görmezden gelinir ve kişi diskalifiye edilir. Edilmezse kazanma oranı %+ ila %5 arasındadır.

Green card çekilişini kazanma ihtimali o yıl katılan kişi sayısına göre de artar ya da düşer. Çekiliş sonuçları tamamen rastgele belirlendiği için kazanma oranı da şans ile doğru orantılıdır. Katılan herkesin tüm koşullara uyduğu takdirde kazanma ihtimali eşittir. Ancak bazı durumlar başvuran kişiyi öne çıkartabilir. Örnek olarak beş senelik başvuru yapmak katılan kişinin kazanma oranını arttırabilecek bir adım olacaktır.

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