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Green Card çıktıktan ne kadar sonra Amerika'ya gidilir? Green Card çıktıktan sonra mülakat ne zaman?

27.09.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil Kart ya da Gren Card, Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen bir çalışma ve ikamet hakkıdır. Belirtilen bazı koşulları yerine getiren herkes Green Card için yapılan çekilişe katılabilir. Çekilişi kazandıktan sonra kartın veriliş tarihinden itibaren altı ay içinde Amerika'ya giriş yapma zorunluluğu vardır. Öncesinde ise mülakat yapılır.

Green Card çıktıktan ne kadar sonra Amerika'ya gidilir? Green Card çıktıktan sonra mülakat ne zaman?

Resmî adı ile Daimî İkametgâh Kartı olan Green Card, adını renginden almıştır. Yeşil Kart olarak da anılır. Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında Amerika vatandaşlarına tanınan tüm haklardan faydalanmaya hak kazandırır.

Green Card almaya hak kazanabilmek için öncelikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından özel olarak düzenlenen bir çekilişe katılma zorunluluğu bulunur. Bu çekilişe katılmak için de bazı koşullar yerine getirilmelidir. Çekilişe katılmak için öncelikli koşullar vardır. On sekiz yaşını doldurmuş olmak, ABD hükumeti tarafından men edilmemiş ülkelerden birinden katılıyor olmak ve pasaport sahibi olmak bunlardan bazılarıdır.

Resmî internet sitesinden yapılan başvurunun ardından sonuçlar da yine resmî internet sitesinden sorgulanabilir. Green Card alma hakkına sahip olan kişiler ABD'de beş yıl boyunca çalışıp yaşayabilir. Bu sürecin sonunda Amerika vatandaşı olmak da seçenekler arasındadır. Var olan vatandaşlıklarından vazgeçme zorunlulukları da bulunmaz.

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Green Card çıktıktan ne kadar sonra Amerika'ya gidilir?

Kişiler, Green Card hakkını elde ettikten sonra Amerika'da yaşamak zorunda değillerdir. Ancak kazanılan hakkı kaybetmemek için kartın alınmasından sonraki altı ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapılmalıdır. Devamındaki yıllarda ise yılda en az bir kez ülkeye giriş yapılma zorunluluğu vardır. Aksi takdirde yeniden başvuru yapma gerekliliği doğacaktır.

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Green Card çıktıktan sonra mülakat ne zaman yapılır?

Kart alındıktan sonra bazı belgelerin tamamlanması ve resmî sitede yer alan formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Çekiliş sonucunda Green Card alma hakkı kazanan kişiler mülakata çağırılırlar. Mülakatlar, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'nin verdiği tarihlere göre yapılmaktadır. Yaklaşık üç ay süre boyunca mülakatlar yapılır. Peki, Green Card çıktıktan sonra ne kadar süre geçerli olur?

Green Card çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak kalıcı olarak mümkündür. Kart ile elde edilen hak beş yıl sürenin ardından kart sahibine Amerika vatandaşlığına başvurma hakkı da verir.

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Green Card geçerlilik süresi ne kadar?

Yapılan çekilişte Green Card almaya hak kazanan kişiler, beş yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve oturma hakkına sahiptirler. Beş yıl boyunca Amerika'da yaşayan ve çalışan kişiler beş yılın sonunda Amerika vatandaşlığına başvurma hakkına sahip olurlar. Vatandaşlığın gerekliliklerini sağladıktan sonra kişiler Amerika vatandaşlığına ömür boyu sahip olabilirler. Bunun için var olan vatandaşlıkların bırakılmasına ya da iptal edilmesine gerek yoktur.

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