Green Card ile Amerika vizesi almak için İngilizce bilmek şart mı? Green Card göçmen vizesinde İngilizce şartı aranıyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri hükumeti her yıl özel olarak ve online düzenlenen çekilişle Green Card başvurularını değerlendirir. Çekilişi kazanan herkes Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde çalışma ve yaşama hakkına sahip olur. Kart sayesinde, çekilişi kazanan her kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Amerika vatandaşına tanınan tüm imkanlardan faydalanabilir. Kartın süresi beş yıldır.

Yeşil Kart adını renginden alır. Bu karta sahip olan kişiler Yasal Daimî İkamet Sahibi olarak anılır. Ancak karta sahip olabilmek için çekiliş başvurusu yapılmalıdır. Başvuru için gerekli koşullar da yerine getirilmelidir. Her yıl aynı tarihlerde yenilenen başvuru şartları yayınlanır. Çekiliş için başvurunun yapılacağı ilk ve son tarihler, kazanan kişilerin açıklanacağı tarih önceden ilan edilir. Başvurular posta yolu ile ya da şahsen değil resmî internet sitesi üzerinden yapılmalıdır. Peki, Green Card başvurusu için İngilizce bilmek gerekiyor mu?

Green Card ile Amerika vizesi almak için İngilizce bilmek şart mı?

Tüm başvuru işlemleri resmî internet sitesi üzerinden yürütülür. Sitenin dili İngilizce olduğu için belli bir seviyede İngilizce bilmek gerekebilir. Çünkü sitede bulunan tüm formların doğru ve eksiksiz olarak doldurulması zorunludur. Green Card alabilmek için yapılacak çekiliş başvurusundan önce bazı şartları karşılamak gerekir. Ancak bu şartlar arasında İngilizce ya da başka bir dil bilme gerekliliği yoktur. Green Card çekiliş usulüyle verildiği için başvuru şartları arasında böyle bir madde bulunmaz.

İngilizce bilmiyorum, Green Card çekilişini kazanırsam sorun olur mu?

Green Card İngilizce yeterliliği bir zorunluluk değildir. Ancak resmî site üzerinden yapılan işlemlerde gereksinim duyulabilir. Site üzerinde Türkçe karakter kullanımı yoktur. Formları doldururken de İngilizce karakterler kullanılmalıdır. İngilizce bilmeyen bir kişi de Green Card çekilişi için başvuru yapabilir.

Çekiliş için başvuru ücreti alınmaz. Ancak bu süreçte bazı kişiler İngilizce konusunda destek almak için belli miktarlarda ücretler ödeyebilirler. Aynı şekilde Green Card başvuru işlemlerini yürüten şirketlerden de ücretli olarak hizmet alabilirler.



