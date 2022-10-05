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Green Card nedir, başvuru tarihi ne zaman? 2022 Green Card başvuru ekranı

05.10.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card başvuruları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Green Card almak isteyenler her sene başvuru tarihlerini yakından takip ediyorlar.Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği, Green Card çekiliş tarihleri hakkında bilgi verdi. Peki, Green Card nedir, başvuru tarihi ne zaman?

Green Card nedir, başvuru tarihi ne zaman? 2022 Green Card başvuru ekranı

Green Card başvuruları hakkında açıklama yapıldı. Heyecanla beklenilen Green Card başvuruları 5 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Başvurular DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Yapılan başvurunun takibi yine resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi tarihlerini de açıkladı. Green Card başvuruları 5 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.
Başvurular DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu gerçekleştiriliyor.
Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmeleri gerekiyor.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki “Katılımcı Durum Kontrolü” sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğreneceklerdir.
Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.
DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi’ne (KCC) gönderiniz.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

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