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Green Card sonuçları ne zaman açıklanır? Green Card sonuçları sorgulama, öğrenme nasıl yapılır?

27.09.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde çalışma ve ikametgâh hakkı tanıyan bir belgedir. Başvuru için gerekli şartları yerine getirmek gerekir. Bunun ardından çekiliş için başvuru yapılır. Önceden belirtilen tarihler arasında yapılan çekilişin sonuçları resmî internet sitesinde açıklanır.

Green Card sonuçları ne zaman açıklanır? Green Card sonuçları sorgulama, öğrenme nasıl yapılır?

Green Card olarak bilinen belgenin resmî adı "Daimî İkametgâh Kartı"dır. Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası kapsamında belirlenen kurallar dâhilinde işlem yapılır. Adını renginden alan Yeşil Kart, sahip kişileri yasal daimî ikamet sahibi yapar.

Bu kartı almaya hak kazanan her kişi Amerika vatandaşına tanınan tüm imkânlardan yararlanma hakkı da elde eder. Amerika Birleşik Devleti hükumeti her yıl önceden belirtilmiş tarihler arasında özel bir çekiliş düzenler. Çekiliş için başlangıç ve bitiş tarihleri önceden yayınlanır. Aynı şekilde sonuçlar da resmî internet sitesi aracılığıyla öğrenilir. Green Card sonuçları öğrenme için her yıl verilen sonuçların açıklanma tarihine göre başvuru yapılan siteyi kontrol etmek yeterli olacaktır.

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Green Card sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yeşil Kart almak için başvuru yapmak bazı koşullar yerine getirildikten sonra mümkündür. Öncelikle başvuru yapacak kişinin on sekiz yaşını tamamlamış olması şartı aranır. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin izni reddedilen ülkeler dışında bir ülkeden başvuru yapılmış olması zorunluluğu vardır. Tüm koşullara uyan herkes çekilişe katılma hakkına sahip olur. Belirlenen tarihlerde açıklanan Green Card çekilişini yine başvuru yapılan resmî siteden sorgulamak mümkündür.

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Green Card sonuçlarını öğrenmek için şu adımlar takip edilerek sorgulama yapılabilir:

  • Çekiliş için başvuru yapılan resmi internet sitesine girilir. (www.dvprogram.state.gov)
  • Açılan ekranda mavi renk ile yazılı olan "Continue" butonuna tıklanır.
  • Ekrana gelen sayfadaki "Adı, Soy Adı, Doğum Yılı, Doğrulama Kodu ve Confirmation Numarası" hanelerinin bulunduğu form doldurulur.
  • Üstte bulunan kutuya 16 haneli olan Confirmation No yazılır.
  • Bir sonraki adımda açılan kutuya büyük harfler ile ve Türkçe karakter kullanmadan yalnızca soy adı yazılmalıdır.
  • Açılan sayfada üçüncü sırada bulunan kutucuğa ise yalnızda doğum tarihi dört haneli olarak yazılır.
  • Ekrandaki son kutunun yanındaki kısma beş haneli doğrulama kodu yazılır.
  • Son adımda Submit ifadesine tıklanır.

Açılan sorgulama ekranından Green Card çekiliş sonuçları görüntülenir.

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Green Card sonuçları ne zaman açıklanır?

Green card çekilişini kazananlar, başvuru yapmış oldukları resmî internet sitesinden kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilirler. Sonuçların açıklanacağı tarih önceden ABD hükumeti tarafından açıklanmıştır. Açıklanan tarihte siteye girerek gerekli adımları uygulamak gereklidir. Bu işlemlerin ardından sonuçlara ulaşılır. Bu yıl için sonuçların açıklanacağı tarih 7 Mayıs 2023 19.00 tarihidir.

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