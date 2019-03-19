Green Screen teknolojisi sayesinde öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Ordu’nun Perşembe ilçesindeki bir okulun müdürü öncülüğünde uygulamaya konulan yeşil perde (green screen) teknolojisi sayesinde, öğrenciler eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Perşembe ilçesi Çaka Mahallesi’nde Çaka Çaytepe Ortaokulunda, Holywood filmlerinde sıkça kullanılan ‘green screen’ teknolojisi ile eğitim dönemi başladı. Okul müdürü ve öğretmenler tarafından uygulamaya geçirilen proje, öğrencilerin hem daha kolay öğrenmesini hem de eğlenmesini sağlıyor. Okul binası içerisine kurulan atölyede öğrenciler, kendileri yazdıkları senaryoları, ağırlıklı olarak İngilizce olmak üzere, derslere uygun şekilde düzenliyor. Okul müdürü tarafından çekilen ve montajlanan görüntüler, öğrencilerin ilgisini de arttırırken, hayal dünyalarını da genişletiyor.

“Öğrenciler aktör, öğretmenler yönetmen oldular”

Perşembe Çaka Ortaokulu Müdürü Kenan Sayılır, gelişen teknolojiye ayak uydurmak için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Görüntüleri çektikten sonra gerekli işlemlerden geçirdiğini ve öğrencilerin bu sayede eğlenerek öğrendiklerini belirten Sayılır, “Günümüzde bilgi, sürekli değişim ve gelişim göstermektedir. Bu nedenle okul olarak biz de bu değişimlere ayak uydurmak zorundayız. Bu nedenle özellikle sinema sektöründe sıkça kullanılan yeşil perde (green screen) teknolojisini derslerimize uyarlamayı düşündük. Bununla ilgili olarak öğretmen arkadaşlar ve öğrenciler kendileri senaryolar oluşturarak çekimlere başladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında drama atölyesi olarak da kurmuş olduk. Öğrencilerimiz görevlendirildi ve öğretmenlerimizin yazdıkları senaryoları atölyemizde uygulamaya koyduk. Öğrencilerimiz aktör, öğretmenlerimiz yönetmen oldular” dedi.

Okul Müdürü Sayılır, projeyi ilk olarak İngilizce derslerinde kullandıklarını ancak ilerleyen zamanlarda diğer derslerde de kullanmak için gerekli çalışmaları başlattıklarını aktardı.